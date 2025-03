Renault svela la sua EV più estrema: motori nelle ruote e freno a mano per derapate

Renault si è già assicurata il titolo di auto elettrica più estrema del 2025 con la nuova 5 Turbo 3E. Questo omaggio completamente elettrico alla leggendaria hot hatch anni '80 non solo ha lasciato il segno su piste e rally, ma è diventato un'icona per gli appassionati di tuning e auto sportive in tutto il mondo.

Dopo aver generato grande attesa quando è stata anticipata alla fine dello scorso anno, Renault ha finalmente svelato tutti i dettagli su prestazioni, innovazione e un design mozzafiato che fino ad ora erano rimasti avvolti nel mistero.

Ora sappiamo che sarà dotata di un'architettura elettrica da 800V, permettendo una ricarica dal 15 all’80% in circa 15 minuti con un caricatore da 350 kW.

Secondo Phillipe Varet, uno degli ingegneri capo del progetto, la 5 Turbo 3E garantirà 20 minuti di autonomia in pista, prima di richiedere una ricarica altrettanto rapida per tornare immediatamente in azione.

Dal punto di vista delle prestazioni, questa hot hatch a due posti incarna il concetto stesso di pocket rocket. Grazie a due innovativi motori elettrici in-wheel, gran parte della trasmissione è integrata direttamente nelle ruote posteriori, garantendo un'agilità e una risposta senza precedenti.

Le pinze freno in stile motociclistico assicurano una potenza frenante eccezionale, mentre i doppi motori da 200kW (540 CV) spingono la hot hatch da meno di 1.450 kg da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, con una velocità massima di 270 km/h.

Ma la Renault 5 Turbo 3E non è solo una macchina da accelerazione in linea retta, come molti EV. Renault ha sfruttato l'esperienza della consociata Alpine per creare una vera e propria auto da pilota.

La struttura in fibra di carbonio garantisce elevata rigidità e peso ridotto, mentre il pacchetto batterie è posizionato il più in basso possibile, ottimizzando il baricentro. Elementi aerodinamici come splitter, spoiler e prese d'aria laterali migliorano la deportanza e l’efficienza aerodinamica.

Dando un'occhiata agli interni, si nota come Renault abbia voluto celebrare il suo passato iconico ma allo stesso tempo proiettarsi nel futuro. Spicca il freno a mano verticale in stile rally, pensato per facilitare i drift e altre manovre da competizione.

"Non volevamo limitarci a guardare indietro e creare un'auto retrò," ha dichiarato Gilles Vidal, Vicepresidente del Design Renault, durante l’evento esclusivo di presentazione in Francia. "Doveva entusiasmare sia i più giovani che i fan dell’originale."

Il design centra perfettamente questo obiettivo, prendendo ispirazione dall'esagerato concept del 2022, ma abbinandolo a un abitacolo moderno e funzionale... se si esclude il roll cage a vista.

A bordo troviamo un display da 10,1 pollici per il conducente e un sistema di infotainment OpenR da 10,25 pollici, già visto sulla Renault R5 E-Tech elettrica. Quest'ultimo offre un’interfaccia digitale personalizzata, senza rinunciare all’assistente AI di Renault.

Analisi: Renault aumenta l'entusiasmo per i veicoli elettrici

Il marchio francese ha già ottenuto riconoscimenti importanti per la R5 E-Tech, un modello che ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati.

Ancora più rilevante è il fatto che abbia conquistato numerosi premi internazionali, grazie al suo design accattivante, al prezzo accessibile e alla praticità quotidiana. Inoltre, lo scorso anno ha persino superato la Tesla Model Y nelle vendite in Francia, dimostrando il forte impatto del modello sul mercato.

Sulla scia di questo successo, Renault continua a spingere i limiti del design e dell’innovazione, dimostrando che le piattaforme elettriche possono dare vita a veicoli entusiasmanti, capaci di ridefinire le categorie tradizionali.

La Renault 5 Turbo 3E ha le dimensioni di un’auto cittadina, ma la larghezza di una supercar moderna. I suoi innovativi motori elettrici in-wheel le conferiscono un’accelerazione bruciante, pur mantenendo un’autonomia di circa 400 km, rendendola perfetta sia per la pista che per l’uso quotidiano.

In questo senso, rappresenta l’essenza delle hot hatch più desiderate del passato: una compatta pratica che, al momento giusto, può trasformarsi in un’auto esaltante da guidare. Tuttavia, essendo anche una vetrina delle capacità tecnologiche di Renault, i suoi numeri in termini di prestazioni farebbero impallidire molte sportive moderne.

Purtroppo, saranno disponibili solo 1.980 unità, con ordini aperti entro la fine dell’anno e prime consegne previste per il 2027. Inoltre, il prezzo sarà decisamente più alto rispetto al modello standard da cui trae ispirazione.

Tuttavia, il responsabile del design Gilles Vidal ha assicurato che il team Renault sarà pronto a offrire personalizzazioni esclusive per i clienti, con livree su misura, finiture interne particolari e persino varianti come la versione "Gentleman Racer". "Se volete una livrea Hello Kitty, possiamo realizzarla," ha scherzato.

Più di ogni altra cosa, questa vettura rappresenta la fiducia incrollabile di Renault nell’elettrificazione. Sotto la guida del CEO Luca de Meo, il marchio francese continua a sperimentare senza paura, come dimostrano la R17 concept e il laboratorio su ruote Filante Record 2025.

In un periodo in cui molte case automobilistiche stanno rallentando i piani sull’elettrico, Renault sceglie di andare controcorrente, dimostrando che il futuro delle prestazioni e del divertimento di guida può essere a zero emissioni.