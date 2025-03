ChatGPT: i 5 migliori prompt per sfruttare al massimo l'IA

ChatGPT è uno strumento estremamente utile, ma spesso il suo approccio standard alle domande somiglia a quello di un manuale scolastico piuttosto noioso. Questa prudenza nelle risposte è comprensibile, dato che cerca di adattarsi a un pubblico il più ampio possibile, ma può diventare frustrante se si cercano risposte più profonde e coinvolgenti, invece di una semplice frase generica.

Tuttavia, con un po' di creatività, ho scoperto alcune frasi chiave che si possono inserire in quasi ogni richiesta per ottenere risultati più precisi e stimolanti. Ecco alcuni dei migliori formati di prompt per ottenere risposte più dettagliate e coinvolgenti da ChatGPT.

1. “Riproduci una situazione in cui...”.

Il tono neutro ed enciclopedico di ChatGPT va bene per risposte oggettive, ma se vuoi un’interazione più coinvolgente e utile, il trucco sta nel dargli un ruolo preciso. Questo lo trasforma da semplice assistente a un vero attore immerso nella conversazione.

Ad esempio, se chiedete: "Dammi dei consigli sulla negoziazione", otterrai una lista di strategie, ma difficilmente ti sentirai davvero pronto per affrontare la situazione.

Invece, provate a dire: "Facciamo un gioco di ruolo: io voglio negoziare un aumento e tu sei il mio capo, che inizialmente è contrario. Devo convincerti con argomentazioni efficaci."

ChatGPT potrebbe rispondere con qualcosa come: "Apprezzo il tuo impegno, ma il budget di questo trimestre è limitato. Perché pensi che sia il momento giusto per un aumento?"

A questo punto, potete praticare la conversazione in tempo reale, ricevendo risposte basate sulle tue argomentazioni. Anche se non potrà prevedere ogni dettaglio, vi aiuterà a migliorare la vostra sicurezza e prontezza nel rispondere alle obiezioni reali.

2. “Visto tutto quello che sai di me...”.

ChatGPT è un modello di machine learning, non un lettore della mente, ma se hai conversazioni continue con lui, ricorda il contesto e aggiorna la sua memoria automaticamente. Puoi anche modificarla a piacimento, quindi perché non sfruttarla a tuo favore?

Se chiedete semplicemente "Che libro dovrei leggere?", otterrai suggerimenti validi ma generici, spesso presi da liste di classici e bestseller. Tuttavia, puoi personalizzare la richiesta facendo riferimento a ciò che ChatGPT sa già di te.

Ad esempio, invece di un prompt standard, potete dire:

"Considerando tutto quello che sai di me, come il mio amore per la fantascienza, i personaggi moralmente complessi e i libri che mi distruggono emotivamente, cosa mi consiglieresti?"

A questo punto, invece di suggerire scelte sicure come 1984 o Il buio oltre la siepe, ChatGPT potrebbe rispondere con qualcosa di molto più adatto, come:

"Dato ciò che hai descritto, potresti amare La mano sinistra delle tenebre di Ursula K. Le Guin. Ha una profonda ambiguità morale, un worldbuilding affascinante e un finale che ti colpirà dritto allo stomaco."

Utilizzando frasi mirate nel prompt, potete ottenere consigli realmente personalizzati e trasformare ChatGPT in un assistente su misura per i tuoi gusti e interessi.

3. “Cosa direbbe un esperto in merito?”.

Le risposte standard di ChatGPT spesso risultano piatte e poco coinvolgenti, ma se vuoi profondità e competenza, devi richiederle esplicitamente.

Ad esempio, se chiedete semplicemente "Parlami del futuro dell'AI", probabilmente riceverai un elenco generico di pro e contro, con molte precauzioni e incertezze.

Per ottenere una risposta più stimolante, provate invece a dare un punto di vista specifico:

"Cosa direbbe un esperto di etica dell’AI sul futuro dell’intelligenza artificiale?"

E se volete aggiungere un contrasto di opinioni, puoi subito seguire con:

"Ora metti a confronto questa visione con quella di un venture capitalist della Silicon Valley."

A questo punto, invece di una spiegazione neutra e generica, ChatGPT potrebbe rispondere con qualcosa di molto più dinamico:

"Un esperto di etica dell’AI potrebbe avvertire che uno sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale porterà a una massiccia perdita di posti di lavoro, problemi di privacy e discriminazioni algoritmiche. D'altra parte, un venture capitalist della Silicon Valley sosterrà che l’AI accelererà l’innovazione, creerà nuove industrie e aumenterà la produttività globale."

Questo approccio rende la conversazione più interessante e sfaccettata, anche mantenendo il tono prudente di ChatGPT. Se vuoi risposte più approfondite e coinvolgenti, dai alla tua richiesta una prospettiva specifica e metti a confronto visioni contrastanti.

4. “Spiega passo per passo per un principiante”.

ChatGPT spesso presume che abbiate già familiarità con certi argomenti, riempiendo le risposte di termini tecnici che, senza il giusto contesto, possono risultare troppo densi e difficili da seguire. Se non avete esperienza con un tema specifico, potreste ritrovarvi di fronte a spiegazioni poco accessibili, più confuse che utili.

Per esempio, chiedendo "Come funziona il machine learning?", potreste ottenere una risposta ricca di gergo tecnico, che complica la comprensione. Un metodo più efficace è quello di chiedere un approccio passo dopo passo, con un linguaggio più chiaro e diretto.

Un esempio di prompt migliore:

"Spiegami come funziona il machine learning passo dopo passo, come se lo stessi insegnando a qualcuno che non ha mai programmato."

Il risultato? Niente più termini complessi e un’analogia semplice da visualizzare:

"Immagina di voler insegnare a un cane a fare un trucco. Gli dite di sedersi e, quando lo fa, gli dai un premio. Col tempo, il cane impara che ‘sedersi’ porta a una ricompensa. Il machine learning funziona in modo simile: invece di un cane, abbiamo dati, e invece dei premi, c’è l’accuratezza."

Ma semplificare non significa rendere banale. Se volete una spiegazione ancora più coinvolgente, potete trasformare ChatGPT in un narratore con uno stile unico.

Provate a chiedere:

"Spiegami il machine learning come se fossi un comico che intrattiene un pubblico senza conoscenze scientifiche."

Oppure:

"Spiegami il machine learning come se fossi un pirata che racconta alla sua ciurma di un nuovo tipo di tesoro misterioso."

Il risultato sarà molto più dinamico e memorabile, permettendovi di comprendere concetti complessi in modo chiaro e divertente.

5. “Dammi un'interpretazione non convenzionale di...”.

Se fate una domanda generica, otterrete una risposta altrettanto prevedibile. Ma se chiedete qualcosa di inaspettato, la conversazione diventa subito più interessante.

Ad esempio, se domandate "Qual è l’impatto dei social media sulla società?", ChatGPT vi darà un'analisi utile ma scontata: connessioni positive, innovazioni tecnologiche e intrattenimento da un lato, disinformazione, effetti negativi sulla salute mentale e controllo dell’informazione dall’altro. Informativo, sì, ma nulla di nuovo.

Invece, provate a chiedere: "Dammi un punto di vista non convenzionale sull’impatto dei social media."

Ora la risposta sarà decisamente più intrigante:

"Sebbene i social media vengano spesso criticati per aver ridotto la soglia di attenzione, potrebbero in realtà aver migliorato il micro-learning. Le persone assorbono concetti complessi in formati brevi, rendendo la conoscenza più accessibile che mai. Purtroppo, questo vale anche per la disinformazione e la propaganda aziendale."

Se volete risposte meno ovvie e più stimolanti, il segreto è modificare il modo in cui ponete la domanda. Chiedere a ChatGPT di offrire una prospettiva inaspettata o provocatoria può portarvi a scoprire punti di vista che non avevate mai considerato.