OnePlus Watch 3 svelato ufficialmente: corona digitale in stile Apple Watch e autonomia superiore al Galaxy Watch

Il OnePlus Watch 3 verrà annunciato ufficialmente oggi e, secondo un’anteprima esclusiva di TechRadar, includerà funzionalità molto richieste dagli utenti di Wear OS. Il nuovo smartwatch eseguirà Wear OS 5 affiancato da un sistema operativo secondario e offrirà un'autonomia di 120 ore, superando molti dei migliori smartwatch Android, incluso il Samsung Galaxy Watch Ultra.

Come nel modello precedente, questa maggiore durata della batteria è resa possibile grazie all’utilizzo di un doppio chipset. Wear OS 5 sarà gestito dal Snapdragon W5, mentre il sistema operativo in tempo reale (RTOS) funzionerà tramite un secondo chip BES2800 MCU. Il dispositivo potrà così passare automaticamente dal sistema ad alta potenza a quello a basso consumo in base alle necessità, ottimizzando l'autonomia.

Maggiore durata della batteria

In un’intervista esclusiva con TechRadar, Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha dichiarato: "Il nostro software gestisce in modo fluido il passaggio tra i due chipset, consentendo al OnePlus Watch 3 di operare con la massima efficienza e trovare il giusto equilibrio tra prestazioni elevate e durata prolungata della batteria."

"Inoltre, abbiamo aumentato la capacità della batteria a 631 mAh e integrato la OnePlus Silicon NanoStack Battery, la stessa tecnologia presente nel nostro ultimo smartphone di punta, il OnePlus 13, che migliora significativamente la densità energetica per garantire un’autonomia ancora più lunga."

Alla domanda su cosa significhi una maggiore durata della batteria per chi desidera monitorare il sonno, un aspetto critico per gli smartwatch con autonomia ridotta, Shi ha lasciato intendere un’attenzione particolare a questa funzione.

"Stiamo migliorando l'accuratezza delle funzionalità di monitoraggio del sonno per fornire dati dettagliati sui modelli e sulla qualità del riposo," ha spiegato. "Il sonno è fondamentale per le attività quotidiane e i livelli di energia, quindi vogliamo offrire un quadro preciso della qualità del riposo degli utenti per aiutarli a migliorare la loro salute e il loro benessere."

Nuova corona digitale

(Image credit: Future)

A livello hardware, il OnePlus Watch 3 introduce una corona digitale rotante, simile a quella presente nei migliori Apple Watch, accompagnata da una lunetta in titanio (un upgrade rispetto all’acciaio inossidabile del modello precedente) e da un vetro in zaffiro. La presenza della corona rotante sarà apprezzata dagli utenti di Wear OS, dato che questa funzionalità è assente nei migliori smartwatch di Samsung.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

"Abbiamo dedicato molta attenzione al design del OnePlus Watch 2 e il feedback è stato estremamente positivo," ha dichiarato Shi. "Tuttavia, la nostra community ci ha chiesto di sviluppare una corona rotante per offrire una funzionalità aggiuntiva e un modo alternativo di navigare nel dispositivo."

"La possibilità di premere e ruotare la corona rende la navigazione tra app e menu più efficiente e intuitiva, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso."

Caratteristiche salute e fitness

(Image credit: OnePlus Watch 3)

Shi non ha potuto rivelare molti dettagli sulle funzionalità di salute e fitness del OnePlus Watch 3, ma la tendenza attuale negli smartwatch è chiara: dispositivi più grandi e robusti, come dimostrato dal successo di Apple Watch Ultra, Galaxy Watch Ultra e numerosi modelli Garmin.

Il OnePlus Watch 3 segue questa direzione, mantenendo un design massiccio come il suo predecessore e adottando materiali più resistenti, come il titanio e il vetro zaffiro. Anche le due colorazioni disponibili al lancio, Obsidian Titanium (nero) ed Emerald Titanium (verde), richiamano chiaramente un'estetica outdoor.

Sul fronte della salute e del fitness, Shi ha dichiarato: "Il nostro obiettivo con il OnePlus Watch 3 è stato creare uno strumento altamente preciso per il monitoraggio del fitness e del sonno, che offra una durata della batteria superiore alle necessità degli utenti e un design accattivante."

"Al momento del lancio avremo molto da condividere sulla resistenza del dispositivo, ma possiamo già affermare con certezza che sarà in grado di accompagnare qualsiasi attività, in qualsiasi condizione."

Il prezzo non è ancora stato svelato, ma il OnePlus Watch 3 sarà disponibile inizialmente in Nord America e nell'Unione Europea. Maggiori dettagli saranno annunciati ufficialmente nel corso della giornata.