LG V60 ThinQ kan dukke opp i september med to skjermer og hullkamera

LG V50 ThinQ kom i butikkene så sent som i mai i år, men nå har likevel LG allerede begynt å hinte om at LG V60 ThinQ skal vises frem allerede i september.

I en kort video (nedenfor) hintes det om at en ny telefon skal vises frem 6. september under IFA 2019. Det nevnes ikke noe modellnavn, men videoen viser en telefonaktig enhet, som deretter foldes ut slik at to skjermer kommer til syne.

Det er dette som får oss til å tenke at det dreier seg om etterfølgeren til LG V50 ThinQ. Den telefonen hadde riktignok ikke to skjermer, men det var mulig å få kjøpt en tilleggsskjerm som ble solgt under navnet LG DualScreen. Navnet V60 er altså bare gjetting fra vår side, men vi vet også fra før at LG har søkt om varemerkebeskyttelse for både V60, V70, V80 og V90.

Men hva kan vi forvente av denne telefonen utover en ekstra skjerm? Videoen viser i hvert fall en dataspillfigur som samler sammen et kamera og en spillkontroller, noe som tyder på at fokus vil ligge på kamera og spill.

Utover det så har LetsGoDigital oppdaget en patent på en LG-telefon med heldekkende skjerm og hullkamera. Dette vil i tilfelle være første gang for LG, og patentet viser det som ser ut som to kameraer.

Det er usikkert akkurat hva disse skal brukes til, men det er sannsynlig at den ekstra sensoren vil muliggjøre en eller annen form for ansiktsgjenkjenning i samme gate som Face ID på iPhone XS.

Alt dette er selvfølgelig bare spekulasjoner for øyeblikket, og vi har ikke en gang noen garanti for at LGs neste telefon får et hullkamera i det hele tatt – man har som kjent aldri noen garanti for at patenter blir til virkelige produkter.

Uansett kan vi nok vente oss en hel rekke med lekkasjer frem mot lanseringen i september, og vi skal bringe deg alt av nyheter etter hvert som de dukker opp.

