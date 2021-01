Den rullbare telefonen LG Rollable endelig vist frem på CES 2021

Oppdatering:

Kilder kjente med LGs planer har snakket med CNET og sagt at LG Rollable skal lanseres «senere i år». LG har ikke har ikke bekreftet dette, men dette later uansett til å være et tegn på at telefonen kommer til å lanseres om ikke så lenge.



Opprinnelig artikkel:

Vi har hørt rykter om en rullbar enhet fra LG i ganske mange uker, men nå under CES 2021 bekreftet LG offisielt navnet på telefonen, og viste også frem et kort glimt av hvordan den ser ut.



Fra det man kan se i det lille klippet så er det snakk om en enhet som først ser ut som et relativt røslig nettbrett, med et sideforhold som er noe høyere enn 16:9. Etter hvert blir dog skjermen sømløst smalere og smalere, og til slutt sitter brukeren igjen med en smarttelefon med normal størrelse.



Dette designet skiller seg betraktelig fra de mer tradisjonelle brettbare telefoner vi har sett fra blant andre Samsung, men sluttresultatet er ikke langt unna. Man får til enhver tid valget mellom enten å bruke en stor skjerm eller en mindre skjerm.

Lite informasjon tilgjengelig

(Image credit: LG)

Per nå har vi ikke noe mer informasjon om LG Rollable-telefonen i seg selv, og heller ikke når den blir lansert, men siden LG her viser frem et relativt klart bilde av hvordan den ser ut i bruk, så er det sannsynlig at den vil finne veien til butikkene i løpet av året, og det er ikke sikkert vi er nødt til å vente veldig lenge heller.



Forhåpentligvis har du allerede rukket å opparbeide deg litt kapital på sparekontoen, siden en fersk lekkasje mente å vite at LG Rollable kommer til å koste så mye som 2359 amerikanske dollar (omlag 20 000 kroner.)



Det er heller ikke bare LG som jobber med rullbare telefoner – konsepttelfonen Oppo X 2021 er også rullbar, det samme er en konseptenhet fra TCL. Vi kan ikke garantere at noen av disse ser dagens lys blant oss vanlig dødelige, men før eller siden kommer det helt klart til å være flere rullbare telefoner på markedet – det er lov å håpe på at prisen synker en smule også.