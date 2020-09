Mange tilhengere av foldbare telefoner bygget sine forventninger på februarlanseringen 2020 av Galaxy Z Flip, og håpet at Samsung skulle følge en årlig lanseringsplan. I så fall skulle etterfølgeren, Galaxy Z Flip 2, bli lansert i februar 2021. Dessverre vil modellen komme ut mye senere neste år, om vi skal tro en innsider i bransjen.

Ross Young, grunnlegger av et rådgiverfirma innenfor leveranser av skjermer, som arbeider med ulike merker og produsenter (blant andre Samsung), svarte på en Twitter-melding der en bruker oppga sine ønsker for Z Flip 2. Young besvarte meldingen med at telefonen «trolig ikke vil bli lansert før tredje kvartal 2021».

May not get launched till Q3'21..September 28, 2020

Han fortsatte med å skrive at det «ikke vil komme noen nye foldbare telefoner fra Samsung før det tidspunktet, med mindre den rimeligere Fold SE skulle dukke opp…» Phone Arena var de første som oppdaget denne spådommen.

Når Galaxy Z Flip 2 endelig dukker opp, vil den ifølge en spesifikasjonslekkasje få en større utvendig skjerm, større batteri og et forbedret hengsel. Z Flip 1 har en utvendig skjerm på 1,1 tomme, et batteri på 3300 mAh og et hengsel som i vår egen test etterlot en brett i skjermen der hengselet befinner seg.

Opplysningene om den første forbedringen støttes av patenter oppdaget i juli, som antyder at den utvendige skjermen blir bredere. En viktigere opplysning er at den later til å skulle få et trippelkamera på baksiden. Dette vil i så fall bli en oppgradering sammenlignet med det doble kameraet til den første modellen av Galaxy Z Flip.

Samsungs fremtidige smarttelefonkalender

På bakgrunn av oppgraderingen av Galaxy Z Flip 5G som kom tidig i august, kan Samsung ha endret lanseringsplanen for sine kommende produkter med utgangspunkt i når Z Flip kom på markedet. Dermed virker det fornuftig at Z Flip 2 eventuelt kommer i august 2021, en dato som ligger innenfor Youngs Q3-spådom.

Tanken på at Samsung kan komme til å lansere en ny Z Fold-enhet mellom nå og sent i 2021 er også spennende. Galaxy Z Fold 2 er nettopp lansert nå i september, så det virker kanskje ikke fornuftig å lansere en ny, foldbar enhet så snart. Denne gunstig prisede «spesialmodellen» kan bli en relansering av den opprinnelige Galaxy Fold, som først kom på markedet i november 2019. Får vi se enda en Fold-modell innen året er omme?

Hvis du er på jakt etter en Galaxy-telefon tidlig i 2021, regner vi med at Samsung Galaxy S21 vil komme i februar, med store oppgraderinger av skjermkort og kameraer. Men denne kan du ikke folde.