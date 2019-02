LG har registrert varemerkenavn fra V50 og helt til V90

LGs V-serie er ennå ganske ung, men selskapet ser tydeligvis for seg at den skal holde det gående en stund, etter at de merkevareregistrerte fem nye trinn i serien.

Helt spesifikt har LetsGoDigital funnet LG-oppføringer i canadiske merkevareregistre for LG V50, LG V60, LG V70, LG V80 og LG V90.

Dette betyr ikke at LG nødvendigvis forplikter seg til å fortsette serien helt til V90 – det virker bare fornuftig å planlegge fremover og registrere navn det er en viss mulighet for at de vil benytte. Samtidig antyder det i det minste at selskapet ikke har umiddelbare planer om å avslutte serien.

Det burde også betrygge seriens tilhengere, siden LG V40 ThinQ, tross at den er interessant, er en telefon med sin andel feil og mangler, og den er uansett ikke i nærheten av å konkurrere med enheter som iPhone XS eller Samsung Galaxy S9 når det gjelder salg.

To flaggskip før V50

Og om du lurer på når du kan få kjøpt den neste LG V-modellen, blir dette trolig omkring juni 2019. Likevel blir det trolig ikke LG V50, ettersom vi før den vil få en LG V45 ThinQ. Men uten annet enn å gjette på navnet, vet vi ingenting om den telefonen.

Faktisk vil vi sannsynligvis få enda en flaggskiptelefon før en eventuell V50, ettersom det også er ventet at selskapet vil slippe en ny telefon i sin G-serie i form av LG G8 ThinQ i begynnelsen eller midten av 2019.

Den vet vi heller ikke mye om, men rykter peker på en 4K LCD-skjerm og kanskje en «lydutsendende skjerm». Nå når flaggskipene er unnagjort i 2018, regner vi med å se nyheter om G8, og kanskje også V45, rimelig snart.

Kilde: Phone Arena