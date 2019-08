Nye LG-patenter viser en telefon helt uten knapper, og en annen med et mystisk kamera

LG er et selskap som liker å teste ut unike løsninger, og nå har det dukket opp to nye patenter på fremtidige innovasjoner fra selskapet.

Det LetsGoDigital som har avdekket de to patentene, og den første av dem viser en telefon som ser ut til å være helt uten fysiske knapper. Det skal sies at dette ikke er et helt nytt konsept og Meizu Zero gjorde mye av det samme, men det finnes foreløpig ingen bredt tilgjengelige modeller som dette.

Men hvorfor kvitte seg med knappene? For det første tar slike mekanismer opp plass på innsiden som kan brukes til andre ting, eller eventuelt frigjøres for å gjøre telefonen mindre og tynnere. Fjerner man knappene blir også designet mer strømlinjeformet, noe som gjerne er å foretrekke.

Designet i disse patentbildene viser også et kamera med fire linser, noe som vil være første gang for LG, og det ser også ut som skjermen er tilnærmet kantløs med unntak av et lite kamerahakk øverst i midten. Fraværet av knapper og synlig fingeravtrykkleser, tyder på at sistnevnte vil være innebygget i skjermen.

Den knappeløse telefonen til venstre, og det «unike» kameraet til høyre. (Image credit: LG Electronics / LetsGoDigital)

En annen patent viser også en telefon med ett enkelt kamera, men med en ring rundt, og kameraet omtales av LG som «unikt» uten noen nærmere forklaring. Det er altså uklart hva slags kamera det er snakk om og hva denne ringen gjør, men en mulighet kan være at det er snakk om en ring av LED-lys.

Knappen nederst på høyre side av telefonen kan også se ut som en utløserknapp, noe som i hvert fall tyder på at dette er en telefon som vil sette foto i fokus.

Som vanlig med patenter kan vi ikke være sikre på disse vil bli til virkelige produkter, men det er lov å håpe.