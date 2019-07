Lekkasje peker mot at budsjettvennlig AMD Radeon RX 5600 er på vei

Ryktene går nå om at det skal komme minst ett rimeligere AMD-skjermkort, som vil plassere seg under Radeon RX 5700 i selskapets produktutvalg.

Spekulasjonene har oppstått etter at den kjente rykteformidleren Komachi oppdaget en testoppføring på CompuBench fra et nytt kort i AMDs 7 nm-serie.

Som Wccftech melder, skal dette være snakk om Navi 14, altså en mer nedstrippet GPU sammenlignet med Navi 10 som driver RX 5700-kortene, og det er gode sjanser for at dette er snakk om et RX 5600 som plasserer seg lavere på produktstigen.

Vi kan også nevne at grafikkortprodusenten Sapphire har søkt om varemerkeregistrering for RX 5600 i tillegg til RX 5500, 5800 og 5900, noe som kan tas som et hint, selv om det også er tydelig at de helgarderer seg med tanke på eventuelle fremtidige GPU-lanseringer.

Spesifikasjoner

Hvis lekkasjen viser seg å stemme så vil Navi 14-kortene blir utstyrt med 24 Compute-enheter med 64-stream-prosessorer hver, noe som til sammen utgjør 1536 stream-prosessorer, sammenlignet med 2304 i RX 5700.

Den maksimale klokkefrekvensen oppgis til 1900 MHz, og Komachi antar at kortene vil utstyres med 4 GB RAM.

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE : 4278190080. I think this means Navi 14 has 4GB VRAM.July 12, 2019

Som nevnt vil altså dette bli et budsjettkort, og vi antar at målet er å konkurrere med Nvidias rimeligste Turing-kort som GTX 1650 og GTX 1660. Og i og med at ytelsestesten lekker nå, så er det sannsynlig at vi ikke er så langt unna lansering – eller i hvert fall en annonsering.

Som vanlig skal vi selvfølgelig ikke uten videre ta disse ryktene for god fisk, men det er i hvert fall rimelig sikkert at AMD kommer til å slippe flere Navi-kort i fremtiden. Spørsmålet er egentlig bare når.