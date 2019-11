AMD, Radeon RX 5600 possibile scheda Navi di fascia bassa?

L’indiscrezione più recente riguardo alla gamma di schede video AMD Navi è che pare stiano per arrivare nuovi modelli di fascia economica, che si andranno a posizionare più in basso rispetto alle schede della famiglia Radeon RX 5700

A rivelare questa possibile novità ci hanno pensato dei benchmark (su CompuBench) scoperti da Komachi, un cacciatore di indiscrezioni con una storia di tutto rispetto alle spalle. In questi benchmark si vede una GPU Radeon appartenente alla nuova famiglia di schede AMD a 7 nanometri.

Come riportato da Wccftech, a quanto pare si tratta della Navi 14, una GPU dalle prestazioni inferiori rispetto a Navi 10 (la GPU che troviamo nelle schede RX 5700). Questo chip grafico potrebbe essere destinato a una serie RX 5600, che includerà schede di fascia bassa.

Almeno questo è quello che si dice in giro. Del resto, il produttore di schede grafiche Sapphire ha registrato i marchi relativi alle schede RX 5600, ma anche per i modelli RX 5500, 5800 e 5900. Va detto, però, si tratta solo di operazioni necessarie a farsi trovare pronti in caso di possibili GPU future.

Dettagli sulle specifiche

Comunque, se l'indiscrezione si rivelasse veritiera, queste GPU Navi 14 avranno 24 unità di calcolo, ciascuna con 64 stream processor, per un totale di 1536 stream processor (contro i 2304 della scheda RX 5700).

Si dice che la frequenza di clock massima sarà pari a 1900 MhZ e Komachi, su Twitter, si è spinto ad affermare che queste schede avranno 4 GB di memoria video.

CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE : 4278190080. I think this means Navi 14 has 4GB VRAM.July 12, 2019

Quindi, come detto, le indiscrezioni suggeriscono che questa sia una scheda grafica di fascia bassa, che andrà a scontrarsi frontalmente con le schede più economiche della famiglia Nvidia Turing, in particolare GTX 1650 e 1660. Tra l'altro, se i benchmark sono spuntati adesso, allora la presentazione non dovrebbe essere così lontana o quantomeno potrebbe esserci presto un annuncio.

Come sempre, tutte queste indiscrezioni vanno prese con la dovuta cautela, anche se è ragionevole pensare che AMD presenterà altre schede appartenenti alla gamma AMD Navi; semplicemente non sappiamo ancora bene le tempistiche.

Quello che sappiamo al momento è che le proposte di produttori di terze parsi per le schede grafiche Radeon RX 5700 arriveranno a metà agosto.