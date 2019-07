La AMD Radeon RX 5700 punta a far parte delle migliori schede grafiche . Per riuscirci, deve dimostrare di avere prestazioni eccellenti al giusto prezzo. Si possono avere tutte le caratteristiche del mondo, ma se il prezzo non è quello adeguato crolla tutto come un castello di carte. Fortunatamente la AMD Radeon RX 5700 ha il giusto prezzo in rapporto alle prestazioni.

Con questa scheda grafica potrete giocare ai migliori giochi per PC alla risoluzione 1440p, anche attivando tutte le impostazioni grafiche più impegnative. La AMD Radeon RX 5700 ha inoltre 2GB in più di VRAM rispetto alla Nvidia RTX 2060, che per prezzo è la sua concorrente diretta.

Prezzo e disponibilità

La AMD Radeon RX 5700 è in commercio dal 7 luglio e la si può già trovare presso alcuni negozi online. L’abbiamo trovata per esempio su Amazon a 379 euro, e a prezzi simili eu ePrice, Drako e altri store.

Come abbiamo accennato, sono prezzi che la mettono in diretta concorrenza con la Nvidia GeForce RTX 2060 , rispetto alla quale la AMD Radeon RX 5700 ha diverse marce in più, a cominciare appunto dal maggior quantitativo di VRAM.

Potreste, d’altra parte, essere tentati di spendere qualcosa in più e passare alla Nvidia GeForce RTX 2060 Super o alla AMD Radeon RX 5700 XT , che dovrebbero costare intorno ai 450-500 euro. Sono schede che offrono più prestazioni, ma sono anche più care.

Caratteristiche e hardware

La AMD Radeon RX 5700 si basa sulla nuova architettura RDNA a 7 nm, che grazie al die più piccolo riesce a fare molto di più rispetto alla precedente architettura GCN.

Le prestazioni per clock sono aumentate di 1,25 volte, il che la rende una scheda più potente rispetto alla generazione precedente. E se si aggiunge il più alto numero di core in queste GPU, non sorprende vedere che la AMD Radeon RX 5700 è in grado di battere la Radeon RX 580.

Un altro notevole miglioramento è l’inclusione dello standard PCIe 4. Funzionerà solo su sistemi con AMD Ryzen di terza generazione dotati di una scheda madre AMD X570, e dovrebbe garantire un miglioramento delle prestazioni grafiche grazie alla maggior bandwidth.

Le schede NAVI portano novità anche sul fronte software, con funzioni come FidelityX. È una libreria di effetti open-source, quindi gli sviluppatori di giochi la possono integrare senza pagare licenze, il che potrebbe portare a una diffusione maggiore rispetto a Nvidia GameWorks.

La caratteristica più importante, almeno finora, è Contrast Adaptive Sharpening, o CAS. È una soluzione che gli sviluppatori possono utilizzare per ottenere un upscaling delle immagini più chiaro e dettagliato. Se, per esempio, state usando uno schermo 4K ma non avete la potenza necessaria per eseguire veramente i giochi in 4K, potete usare la risoluzione 1440p e CAS si occuperà di rendere le immagini più nitide e dettagliate, cercando di farle sembrare davvero in 4K.

Se non avete giochi che integrino CAS, invece, potrete sfruttare Radeon Image Sharpening (RIS), che è disponibile in praticamente ogni gioco. Questa funzione si attiva tramite il software Radeon Adrenaline e aumenta la definizione delle immagini senza comprometterne la qualità.

Sistema usato per il test CPU: AMD Ryzen 9 3900X (3.8Ghz, 12-core, 70MB cache, fino a 4.6GHz)

RAM: 16GB G.Skill Royale DDR4 (3,400MHz)

Motherboard: ASRock Taichi X570

Alimentatore: Corsair RM850x

Archiviazione: 2TB Gigabyte Aorus M.2 SSD (NVMe PCIe 4.0 x4)

Case: Corsair Crystal Series 570X RGB

Sistema operativo: Windows 10

Prestazioni

Vedere una scheda da meno di 400 euro generare prestazioni simili è davvero sorprendente. Con tutti i giochi che abbiamo provato, siamo stati in grado di eseguirli a 1440p con le impostazioni al massimo.

Persino con Shadow of the Tomb Raider , un gioco piuttosto impegnativo, siamo arrivati molto oltre i 60 fps. Anzi, in alcune aree chiuse ci siamo avvicinati ai 90 fps.

I benchmark sintetici lo confermano. Per esempio, in 3DMark TimeSpy Extreme la AMD Radeon RX 5700 ha superato abbondantemente la Nvidia GeForce RTX 2060, con 3.753 punti contro 3.413. Nel test Firestrike Ultra, invece, il punteggio è dato di 5.355 punti contro 4.352, in favore della RX 5700. In questa fascia di prezzo, dunque, la nuova scheda Radeon vince a man bassa con i benchmark sintetici.

Le buone prestazioni si ritrovano anche nei giochi reali. In Metro Exodus, a 1080p e impostazioni Ultra, la AMD Radeon RX 5700 ha ottenuto 60 FPS senza problemi, mentre la RTX 2060 è rimasta un po’ sotto, a 53 FPS. Con prestazioni in gaming come queste, la AMD Radeon RX 5700 è la scheda da comprare in questa fascia di prezzo.

Verdetto

Se cercate una scheda per godervi i migliori giochi PC a 1440p e non volete spendere troppo, la AMD Radeon RX 5700 è un’opzione eccellente. Non sarà, ovviamente, in grado di farvi giocare in 4K a 60 FPS, ma non è nemmeno progettata per farlo.

Alcuni potrebbero pensare che per pochi euro in più è meglio prendere la 5700XT, ma 50 euro (ammesso che siano cinquante), sono pur sempre 50 euro. E se siete di quelli per cui ogni centesimo conta, la 5700 è la vostra scheda.