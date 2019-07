AMD Radeon RX 5700 vs RX 5700 XT: qual è la scheda grafica AMD migliore?

Adesso sembra proprio il momento perfetto per comprare una scheda grafica, grazie sia a Nvidia con le sue nuove schede Nvidia Super RTX sia a AMD con AMD Navi. Il motivo di così tanta sicurezza? Semplicemente prima dell'arrivo di AMD Radeon RX 5700 e di RX 5700 XT, non avevamo mai visto schede in grado di offrire così tanta potenza in questa fascia di prezzo.

In ogni caso, a prescindere dalla bontà di queste schede, è difficile scegliere una volta per tutte quale scheda AMD faccia più al caso vostro, soprattutto quando le differenze di prezzo tra un modello e l'altro non sono così elevate.

Fortunatamente, noi di TechRadar passiamo davvero tanto tempo a capire quali siano le migliori schede grafiche in commercio, per cui possiamo aiutarvi a scegliere tra la AMD Radeon RX 5700 XT e la Radeon RX 5700.

L'incavo nella RX 5700 XT dovrebbe essere qui (Image credit: Future)

Prezzi e specifiche

AMD Radeon RX 5700 XT e Radeon RX 5700 hanno prezzi abbastanza simili tra loro. Di seguito trovate i prezzi divisi per negozio, per modello e per marca. Abbiamo dato precedenza ai prezzi ufficiali presenti sul sito AMD.

Prezzi sul sito ufficiale AMD

AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary: 415,75 euro spese di spedizione incluse

AMD Radeon RX 5700 XT: 371,13 euro spese di spedizione incluse

AMD Radeon RX 5700: 326,51 euro spese di spedizione incluse

Prezzi su Amazon

XFX Radeon RX 5700: 379 euro

Sapphire Radeon RX 5700: 366,84 euro

MSI Radeon RX 5700 XT: 479 euro

XFX Radeon RX 5700 XT: 479 euro

Prezzi su ePRICE

Sapphire Radeon RX 5700: 399,99 euro

Asus Radeon RX 5700: 399,99 euro

Sapphire Radeon RX 5700 XT: 459,99 euro

Asus Radeon RX 5700 XT: 469,99 euro

Prezzi su Next

Sapphire Radeon RX 5700: 395,90 euro

MSI Radeon RX 5700: 398,90 euro

MSI Radeon RX 5700 XT: 458, 90 euro

Sapphire Radeon RX 5700 XT: 455 euro

Prezzi su Drako

Asus Radeon RX 5700: 399,90 euro

Asus Radeon RX 5700 XT: 469,90 euro

Gigabyte Radeon RX 5700: 389,90 euro

Gigabyte Radeon RX 5700 XT: 499,90 euro

Ecco le porte della AMD Radeon RX 5700 (Image credit: Future)

Vediamo adesso le differenze a livello di caratteristiche.

La AMD Radeon RX 5700 XT offre 4 unità di calcolo in più con soli 256 stream processor in più. Vista la differenza di prezzo che a volte raggiunge anche i 70 euro, non sappiamo se valga davvero la pena preferire il modello XT, visto che offre un vantaggio prestazionale di solo il 9%.

Comunque, va detto che dato che la AMD Radeon RX 5700 XT ha un "game clock" più elevato pari a 1.755 MHz contro i 1.525 Mhz della 5700. Questo dovrebbe tradursi in prestazioni in prestazioni leggermente migliori per la scheda grafica più cara.

Al di là della velocità di clock e del numero di stream processor, però, queste schede sono sostanzialmente identiche. Sia la AMD Radeon RX 5700 XT sia la Radeon RX 5700 hanno 64 ROP (Render Output Unit), 8 GB VRAM GDDR6 a 14 Gbps.

Prestazioni

A livelli di prestazioni dure e pure, la AMD Radeon RX 5700 XT ha la meglio, ma non di molto.

Nei nostri test, la AMD Radeon RX 5700 XT si è dimostrata più veloce del 4-11% rispetto alla AMD Radeon RX 5700. Di nuovo, ribadiamo che, vista la differenza di prezzo non indifferente, questo incremento minimo delle prestazioni non ci fa consigliare la RX 5700 XT.

Per esempio, in Metro Exodus con impostazioni Ultra 4K, la AMD Radeon RX 5700 ha avuto una media di 29 fps, mentre la RX 5700 XT ha avuto una media di 30 fps. Stiamo parlando di spendere 60-70 euro in più per un solo frame di differenza, non proprio un affare, insomma.

Nei benchmark sintetici la differenza è un po' più visibile. In TimeSpy Extreme, per esempio, la Radeon RX 5700 XT ha totalizzato 4.119 punti, mentre la 5700 ha avuto un punteggio di 3.753. Si tratta di una differenza del 9%, ma non giustifica l'esborso in più richiesto.

Guardando ad altri aspetti, questa differenza nelle prestazioni si ripercuote anche sulle temperature e sui consumi, a favore della RX 5700. Infatti, la AMD Radeon RX 5700 XT ha consumato 197 watt, mentre la RX 5700 si è fermata a 153 watt, una differenza del 23%.

Quindi, in conclusione, se da un lato è vero che la AMD Radeon RX 5700 XT è la scheda grafica più potente tra le due, dall'altro l'incremento prestazionale contenuto non giustifica il sovrapprezzo richiesto e quindi vi consigliamo di optare per la AMD Radeon RX 5700.

Come tutte le schede top di gamma, anche la confezione vuole la sua parte. (Image credit: Future)

AMD Radeon RX 5700 XT vs AMD Radeon RX 5700: quale comprare?

Siamo senz'altro contenti che l'architettura AMD Navi sia finalmente giunta sul mercato, ma, nostro parere, in questo confronto la Radeon RX 5700 vince a mani basse. Si tratta della scheda più conveniente tra le due. Detto questo, entrambe queste schede offrono ottime prestazioni a 1440p e entrambe hanno lo stesso quantitativo di VRAM e la stessa velocità di memoria.

Se cercate la scheda più potente tra le due, ovviamente la AMD Radeon RX 5700 XT è quella che vince il confronto, dato che offre un incremento prestazionae di circa il 10 per cento. Se dobbiamo dire la nostra, però, come ormai avrete capito, la scheda migliore in termini di rapporto qualità prezzo per la maggior parte degli utenti è senz'altro la AMD Radeon RX 5700.

Comunque, ribadiamo ancora, sia che acquistate l'una o l'altra, si tratta di due schede eccellenti per giocare senza problemi a 1440p. Sta voi poi decidere se vale la pena spendere 60-70 in più per avere un po' più di potenza.