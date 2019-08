Huawei Mate 30 får ikke bruke Googles apper

Den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina har skapt store problemer for Huawei, og gjort det vanskelig for det kinesiske selskapet å jobbe med amerikanske selskaper som Google.

Det kunne se ut som det begynte å lysne for Huawei da de ble gitt 90 dagers midlertidig hevelse av forbudet, men Google har nå uttalt til Reuters at Huaweis kommende Mate 30 ikke kan selges med Google-lisensierte apper og tjenester.

Grunnen er at hevelsen av forbudet kun gjelder eksisterende produkter og avtaler som Huawei har med amerikanske selskaper. Dermed vil ikke gjelde nye produkter eller avtaler.

Det skal være mulig for Google å søke om unntak fra dette forbudet for spesifikke produkter, men det er ikke kjent om det vil skje ennå. Det ble nylig kjent at over 130 slike søknader har blitt sendt til det amerikanske handelsdepartementet, men at ingen av dem har blitt godkjent ennå.

Huawei regnes fortsatt som verdens nest største smarttelefonprodusent etter Samsung, men denne siste utviklingen kan få stor innvirkning på markedsandelene her i vesten.

En talsperson for Huawei sa til Reuters:

– Vi vil fortsette å bruke Android og Googles økosystem hvis amerikanske myndigheter tillater det. Hvis ikke skal vi fortsette å utvikle vårt eget.

Huawei har jobbet med sitt eget operativsystem en stund nå, og HarmonyOS ble offisielt avduket tidlig i august. Likevel vil det nok ta lang tid før dette alternativet OS-et kan bli lite brukervennlig som Android, som er integrert med Google-tjenester som Google Maps, Photos, Gmail og mer.

Det er ventet at Huawei Mate 30 skal lanseres mot slutten av september, og det blir spennende å se om denne nye utviklingen i saken vil føre til utsettelser eller endringer i Huaweis planer.