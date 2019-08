Huawei Mate 30 får ikke Google apps

Den vedvarende konflikt imellem USA og Kina har resulteret i nogle virkelige problemer for Huawei og deres enheder, hvilket har gjort det svært for den kinesiske smartphone-producent at arbejde med amerikanske virksomheder som Google.

Selvom tingene begyndte at se lysere ud, da Huawei for nyligt blev tilbudt en udsættelse på bandlysningen på 90 dage, fortæller Google nu til Reuters, at Huaweis kommende Mate 30-flagskib ”ikke kan sælges med Googles apps og tjenester installeret”.

Grunden til dette er, at udsættelsen, der kom som et tilbud fra den amerikanske regering, kun vedrører eksisterende produkter og partnerskaber, som Huawei allerede har med Amerikanske virksomheder. Dette betyder igen, at nye produkter eller aftaler ikke vil falde ind under forlængelsen. Selvom det endnu er uvist hvad der præcis kommer til at ske, er det muligt, at Google vil søge om fritagelse fra bandlysningen på specifikke produkter. Det blev tidligere afsløret, at over 130 ansøgninger allerede er blevet sendt til US Commerce-afdelingen, men ingen af disse ønsker er blevet efterkommet.

For nuværende regnes Huawei stadig som verdens andenstørste smartphone-producent, lige efter Samsung. Med udsigten til at miste adgangen til Googles software, kan det dog se sort ud for deres position på det vestlige marked.

I en samtale med Reuters, fortalte en talsperson for Huawei, at firmaet vil ”fortsætte med at bruge Android OS og økosystemet, hvis den amerikanske regering tillader det.. ellers vil vi fortsætte med at udvikle vores eget”.

Huawei har I et stykket tid arbejdet på sit eget operativsystem, og offentliggjorde i starten af august deres Harmony OS, men det kommer til at tage lang tid og megen investering, før dette alternativ når samme størrelse som Googles økosystem, som inkluderer Google Maps, Photos, Gmail og mere.

Huawei Mate 30-serien af smartphones ventes at blive lanceret en gang i slutningen af september, hvorefter de hurtigt vil komme i butikkerne. VI må dog vente og se, om handelskrigen imellem USA og Kina forårsager yderligere forsinkelser.