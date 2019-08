Huawei Mate 30 Pro: lanseringsdato, pris nyheter og lekkasjer

Oppdatering: Etter at Google opphevet Huaweis fremtidige adgang til Android Play Store og sikkerhetsoppdateringer, settes det store spørsmålstegn ved fremtiden til telefonene fra Huawei og Honor.

Mens Google og Huawei har lovet å støtte telefonene som allerede er ute på markedet, er det uklart hvor lenge de vil få Android-oppdateringer eller adgang til Google Play Store, noe som i så fall vil gjøre dem langt mindre anvendelige enn konkurrentene.

Huawei Mate 30 Pro er den neste store telefonlanseringen fra den kinesiske smarttelefonprodusenten etter Mate 20 Pro, og avdukingen av den nye modellen (og grunnmodellen Huawei Mate 30) ventes å skje i oktober.

Og selv om det fortsatt råder usikkerhet omkring selskapets fremtid, ser de ut til å være på tryggere grunn enn de var tidligere i 2019, så det er likevel en telefon det er verdt å ta med i betraktningen.

Og når det er sagt, og Huawei P30 og Huawei P30 Pro har full adgang til Androids og Googles apper, finnes muligheten for at Huawei Mate 30 Pro kan bli først ut med selskapets eget operativsystem. Men det tviler vi egentlig på, med den situasjonen som råder for øyeblikket.

Siste lekkasje: En ny melding antyder at Huawei kan være klare til å lansere verdens raskeste trådløse ladesystem med Huawei Mate 30 og Mate 30 Pro.

Det er ikke mye vi vet om Huawei Mate 30 Pro ennå, men ryktene har begynt å svirre, og alle disse finner du nedenfor.

Vil denne telefonen bli lansert? Og hvis den gjør det, vil den da entre vår liste over de beste Android-telefonene? Vi er pent nødt til å vente på lanseringen før vi er helt sikre.

Men det er ikke bare Mate 30 Pro det er verdt å holde et våkent øye med. Også den nye iPhone og Google Pixel 4 regnes begge som hete kandidater til å bli sluppet de neste månedene, så dette gir deg mange muligheter å velge mellom.

Rett på sak

Hva er dette? Oppfølgeren til Mate 20 Pro.

Oppfølgeren til Mate 20 Pro. Når blir den tilgjengelig? Enten september eller oktober 2019.

Enten september eller oktober 2019. Hva blir prisen? Vil trolig kunne konkurrerer med andre konkurrenter i toppsjiktet.

Huawei Mate 30 Pro: lanseringsdato og pris

Opprinnelig ventet vi at Huawei skulle lansere Mate 30 og Mate 30 Pro, med tanke på at selskapet offentliggjorde både Huawei Mate 20-serien og Huawei Mate 10 i oktober måned de årene de ble sluppet.

Et rykte hevder imidlertid at den kan komme tidligere i 2019, der det russiske nyhetsnettstedet High-tech Mail melder om at Huaweis Consumer Business Softwares leder uttalte at telefonen vil bli lansert 19. september.

Det gjenstår for Huawei å bekrefte dette offentlig, men det kan godt være at vi får se telefonen tidligere enn i oktober. Uansett vil Mate 30 Pro trolig bli offentliggjort i løpet av de siste månedene av 2019, sammen med standardversjonene Huawei Mate 30.

Mate 30 Pro vil trolig slippes i oktober. Foto: TechRadar

Foreløpig verserer det ingen rykter om prisen, men Huawei Mate 20 Pro kostet 9600 kroner ved lansering, og trolig vil Mate 30 Pro koste minst like mye.

Huawei Mate 30 Pro: nyheter og rykter

Et av de heteste ryktene omkring Huawei Mate 30 Pro så langt stammer fra et Huawei-patent, som viser et telefondeksel med plass på baksiden til ekstra kameralinser.

Du kan se bildet nedenfor, og basert på hvordan det ser ut, kan det være plass til fem linser på baksiden, altså flere enn de tre på Huawei Mate 20 Pro og fire på P30 Pro.

Selvfølgelig blir ikke alltid patenter virkeliggjort som ekte enheter, og selv om dette skulle bli benyttet, er det ikke sikkert dette skjer med Huawei Mate 30 Pro, men det ville likevel være fornuftig om Huawei økte antallet linser på toppmodellen, ettersom mange av konkurrentene gjør det samme.

Dette kan antyde flere linser på Huawei Mate 30 Pro. Foto: Mobielkopen

Vi har også hørt fra Huawei selv at Mate 30-serien kanskje vil støtte 5G, men så langt vet vi bare at selskapet «vurderer» dette.

Utover det kan vi være sikre på at Mate 30 Pro vil utstyres med den beste av selskapets egne brikker.

For øyeblikket heter toppmodellen her Kirin 980. Den fikk sin debut i Huawei Mate 20-serien. Med bakgrunn i tidligere navngiving, kan vi gjette at den neste vil få navnet Kirin 990.

En annen melding antyder at Huawei skal kunne inkludere 25W-lading, noe som kan gi oss superhurtig opplading når du lader opp telefonen med trådløse ladematter.

Mate 30 Pro vil trolig også få minst fire kameraer på baksiden, ettersom Huawei P30 Pro har det, og designet vil kanskje bli ganske likt den telefonen, inkludert en liten nedsenkning og nesten ingen ytre innfatning.

Når det er sagt, har mange lekkasjer vist et design med en større nedsenkning, sammen med en mer avrundet skjerm. Den avrundede skjermen kan ses nedenfor.

Mate 30 Pro protective film pic.twitter.com/6FFBIME3yrJuly 25, 2019

Men vi har også sett en eldre serie med rendringer som angivelig viser denne telefonen. Den overdrevent store kamerablokken passer til utstansingen i patentlekkasjen ovenfor, og ser ut til å kunne romme minst fire kameraer.

På forsiden antyder denne lekkasjen at Huawei Mate 30 Pro vil få to kameraer på forsiden, omgitt av skjermen på samme måte som på Samsung Galaxy S10 Plus.

Er dette vår første ordentlige sniktitt på Huawei Mate 30 Pro? (Foto: IT Home)

Store kamerablokker begynner å bli ett av de sentrale designelementene på telefoner som lanseres i annen halvdel av 2019, og man antar at både iPhone 11 og Google Pixel 4 vil velge større kamerablokker.

Vi har faktisk også hørt om et alternativ til denne store blokken, ettersom en lekket gjengivelse viser en sirkelrund kamerablokk der linsene er plassert i en X-fasong. Det er helt klart et futuristisk design, men det et et overraskende stort element, og i fysisk form kan det bli irriterende.

Den sirkelrunde blokken har vi sett igjen i en annen lekkasje (nedenfor), men uten «X»-oppsettet, og tydeligvis bare med plass til tre linser. Denne lekkasjen vektlegger dessuten den store nedsenkningen på forsiden, og ser også ut til å vise en lydutgang på standardversjonen Mate 30, men ikke på Mate 30 Pro.

#Huawei - #HuaweiMate30Pro - Huawei Mate 30 Pro rendered by case maker https://t.co/PbrgtqjBSO pic.twitter.com/SLLkfL6NlSAugust 6, 2019

I tillegg til kameraenes faktiske utforming, har vi hørt litt om kameraytelsen, ettersom Huawei har varemerkebeskyttet begrepene «Cine Lens» og «Camera Matrix».

Vi venter at den første blir en linse med spesifikke egenskaper for videoopptak, mens den andre så langt fremstår som et lite mysterium, ettersom det kan innebære så mye forskjellig.

En lekkasje fra en annen kilde antyder at minst én av telefonene vil få fire kameraer på baksiden, noe som omfatter to 40 MP-objektiver, et 8 MP-objektiv og en time-of-flight (ToF)-dybdesensor.

På forsiden av Huawei Mate 30 Pro, viser lekkede bilder av skjermen utstansinger for flere kameraer – flere enn til et dobbelt frontkamera, som flere smarttelefoner har, så det er mulig at enheten vil kunne låses opp ved hjelp av ansiktsgjenkjennelse på samme måte som Apple benytter.

Det vi ønsker oss

Huawei Mate 30 Pro blir trolig en kraftig og imponerende telefon, men for at den virkelig skal skille seg ut, kunne den hatt bruk for følgene finesser.

1. Et forbedret kamera

Kameraene på Mate 20 Pro er generelt svært gode, men i vår test så vi at bildene vi tok med ultravidvinkel noen ganger var fortegnet i kantene.

Vi la også merke til at telefonens HDR-egenskaper ikke var noen match for dens fremste rivaler, for eksempel Google Pixel 3 og iPhone XS, så dette er to ting vi gjerne ser at forbedres med Huawei Mate 30 Pro.

2. Flere objektiver

Tre er bra, flere er bedre. Foto: TechRadar

Og når vi er inne på dette med kameraene, ønsker vi oss også flere objektiver. De tre på baksiden er en god begynnelse, men når mobiler som Nokia 9 utstyres med fem objektiver, er det alltids plass til flere.

Dette kan også bli tilfellet, ettersom flere tidlige rykter antydet at Mate 30 Pro kan bli utstyrt med flere objektiver på baksiden.

Vi vil gjerne også ha et ekstra objektiv foran, særlig hvis det kan utføre ansiktsgjenkjennelse på samme nivå som Apple.

3. Ingen nedsenkning

Huawei Mate 20 Pro er en telefon som ser bra ut, men et element som kan begynne å virke utdatert i 2019 er nedsenkningen foran, ettersom nye telefoner ofte har et nålehullskamera i stedet.

Men ideelt sett vil vi ikke at Mate 30 Pro skal få dette heller. Det vi aller helst ønsker oss, er en heldekkende skjerm der kameraer og sensorer på en eller annen måte er integrert i skjermen. Det er kanskje ikke mulig, men Huawei er ofte blant de første til å implementere ny teknologi i mobiltelefoner, så man vet jo aldri.

4. Et mer elegant grensesnitt

Et tilbakevendende problem med alle Huaweis telefoner, er det tunge EMUI-laget selskapet legger på toppen av Android-systemet.

Vi ville gjerne ha likt å se at Huawei Mate 30 Pro holder seg nærmere standardutgaven av Android. Og enda bedre: droppe EMUI fullstendig, og bruke Android One – noe som ville sikret bedre og hurtigere tilgang på programvareoppdateringer.

5. En forbedret skjermintegrert fingeravtrykkleser

Mate 20 Pros leser trenger forbedringer. Foto: TechRadar

Huawei Mate 20 Pro har en skjermintegrert fingeravtrykksleser, og dette var en av de første telefonene som kunne skilte med noe slikt. Det er en stilig funksjon, men den er langt fra perfekt på Mate 20 Pro.

Den ligger bare i et lite område av skjermen, så den kan være vanskelig å finne uten å slå på skjermen først (noe som henter opp et ikon). Den er heller ikke feilfri når det gjelder å gjenkjenne fingeravtrykk.

Dette er tilgivelig, ettersom det er første generasjon av denne teknologien, men når tiden kommer for å lansere Mate 30 Pro, vil Huawei ha hatt enda et år på seg til å perfeksjonere den, så la oss håpe at de har brukt tiden godt.

6. En 3,5 mm lydutgang

Som mange andre telefoner mangler Mate 20 Pro en 3,5 mm lydutgang, men vi er ennå ikke overbevist om at tiden er inne for å gi opp kablede hodetelefoner.

Det er massevis av argumenter for de praktiske sidene ved trådløse hodetelefoner, i tillegg til at plassen som brukes til en slik utgang vill det vært bedre å bruke til noe annet.

Det er vi enige i, men mange av oss har fremdeles kablede hodetelefoner som vi ikke har lyst til å begrave riktig ennå. Vi er også mange som ikke har lyst til å måtte lade hodetelefonene, og når det gjelder lydkvaliteten er de kablede fremdeles å foretrekke.

7. Noe helt nytt

Mye av det som nevnes ovenfor handler om å perfeksjonere Mate 20 Pro, men det vi virkelig ønsker oss av Huawei Mate 30 Pro, er noe helt nytt og spennende.

En slags ny, futuristisk funksjon, eller et helt nytt, blendende design. Vi skal overlate detaljene til Huawei, men når man skal utfordre Samsung Galaxy S10 og iPhone 11, må det trolig mer til enn gode grunnfunksjoner for at Mate 30 Pro skal bli lagt merke til på alvor.