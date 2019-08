Huaweis nye operativsystem HarmonyOS er offisielt annonsert

Huaweis nye operativsystem HarmonyOS har blitt offisielt annonsert av toppsjef Richard Yu, under selskapets egen utviklerkonferanse HDC 2019 i Dongguan i Kina.

Annonseringen kommer åpenbart som svar på de siste månedenes politiske utvikling, og budskapet er tydelig nok: hvis Huawei blir nødt til å droppe Android, så er de forberedt.

Foreløpig er dette likevel først og fremst et universaloperativsystem for smarte enheter, slik som Google Fuscia.

HarmonyOS (tidligere kjent som HongMeng) er altså en plattform som er utviklet for alle slags enheter, og det fokuseres for øyeblikket først og fremst på IoT-enheter som smarte skjermer og annen smarthusutstyr.

Med tanke på den politiske situasjonen mellom USA og Kina og innvirkningen det har hatt på Huaweis tilgang til Android de siste månedene, så er det ikke så rart at Richard Yu presenterte det nye systemet med tydelig uttalt selvsikkerhet.

Samtidig unngikk han å si noe om et eventuelt konkret bytte til Android med det første.

Huawei hevder at fremveksten av IoT-enheter, gjør at det har oppstått et behov for et mer effektivt operativsystem. Slike enheter har som regel mindre minne og lagringsplass enn smarttelefoner, noe som gjør at de krever mer strømlinjeformet kode, og ifølge Huawei vil det kun være én linje med HarmonyOS-kode for hver hundrede kodelinje i Android. Likevel leverer HarmonyOS høy ytelse og god funksjonalitet på tvers av enheter.

Med tilnærmingen «én kjerne for alle enheter», hevder også Huawei at de skaper et delt økosystem, bryter ut av avgrensede siloer og sparer utviklingstid. En enkel app kan sendes ut til en bilstereo, en smartklokke, et aktivitetsarmbånd og en høyttaler, og alt vil fungere uten problemer.

Husker du Windows Phone?

Det skal sies at vi har sett noe lignende tidligere med Windows Phone, som hadde den samme kjernen som Windows 10. Det systemet ble som kjent ikke en hit, men Huawei kan ha en fordel som redder dem – nemlig kompatibilitet med Android.

HarmonyOS kommer til å begynne som et TV-OS i form av Huawei Vision, og Richard Yu bekreftet at det vil dukke opp i forbindelse med en kunngjøring på dag 2 av konferansen. Antakelig vis er det snakk om Honor TV.

Det vil kunne skape nye muligheter for sømløs overføring mellom enheter, og en bruker kan for eksempel være i en videosamtale på telefonen og sende den videre til TV-en på kjøkkenet og deretter på TV-en i stua. En annen mulighet er at man er i en telefonsamtale, og at samtalen flytter seg rundt i huset fra smarthøyttaler til smarthøyttaler etter hvert som du beveger deg rundt.

HarmonyOS skal også dukke opp i klokker, høyttalere og bilstereoer i fremtiden, men det er ikke begrenset til denne typen enheter.

Operativsystemet skal også ha åpen kildekode så utviklere får mulighet til å utvikle for plattformen, og det kan til og med skje at andre smarttelefonprodusenter velger å benytte seg av systemet.

Når det kommer til nettopp smarttelefoner, så var Yu klar på hva deres nåværende ståsted er:

– Når kan vi få det i smarttelefoner? Vi kan gjøre det når som helst, men på grunn av partnerskapet vårt med Google og effektivitetshensyn, så prioriterer vi Android OS. Hvis vi ikke kan det i fremtiden, så kan vi bytte fra Android.

Han la også til at et bytte vil gå kjapt og enkelt. Det er tydelig at Yu ønsker å vise styrke, men samtidig beskyttet samarbeidet de har med Google – i hvert fall inntil videre.