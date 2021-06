Formel 1, 2021: Slik ser du alle Grand Prix-løp i F1, uansett hvor du befinner deg

Aserbajdsjan bød på en gedigen overraskelse i 2021, der de ellers så dominerende Verstappen og Hamilton måtte forlate løpet tomhendt. Der er likevel mange løp igjen av sesongen, og heller tvilsomt om de ovennevnte har blitt mindre sultne. Opprinnelig var det planlagt 23 løp i år, men antallet har nå blitt redusert til 22. Et lite skår i gleden er det, men sammenlignet med fjorårets avkortede løpskalender skal vi ikke klage. Under følger vår guide over hvordan du kan se F1 live, uansett hvor du befinner deg.

Slik strømmer du F1 2021 Sesongkalender: 28. mars –12. desember Neste løp: Circuit Paul Ricard, Le Castellet, Frankrike (20. juni) Norske TV-kanaler: Viasat Sport 1, Viasat Ultra HD Norsk strømmetjeneste: Viaplay Offisiell strømmetjeneste: Formula1.com Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Etter spenningen i Aserbajdsjan har rankingen brått blitt mer spennende. Verstappen ligger likevel fortsatt på toppen, etterfulgt av Hamilton – en velfortjent, men tross alt overraskende, seier, hoppet Perez inn på tredjeplass. Avstanden opp til Hamilton er dog på 30 poeng, så det blir ingen enkel kamp Norris nå kaster seg inn i.

Vi har med andre ord for tiden fortsatt å gjøre med en duell mellom to profiler i toppsjiktet, men det er fortsatt mange poeng igjen å knive om – og hvem vet hva som kan skje, det er tross alt Formel 1 det er snakk om.

Slik ser du Formel 1 på TV og via strømming i Norge

Viaplay sender hele Formel 1-sesongen, både på nett og på en av NENTs lineærkanaler (gjerne Viasat Sport 1 og/eller Viasat Ultra HD).



Tjenesten har ingen bindingstid, og hvis du vil ha tilgang til sportsinnhold på nett kan du abonnere på Viaplay Total for 329 kroner i måneden. Hvis du gjør det får du også tilgang til film og serier. Det finnes dessverre ingen separat pakke kun for sport.



Hvis du befinner deg i utlandet og vil se de norske sendingene av F1, de samme du har tilgang til i egen stue, så kan du omgå geoblokkeringene ved å abonnere på en VPN-tjeneste.

Slik strømmer du F1

Du kan også velge å registrere deg på F1s offisielle hjemmeside, der du får tilgang til strømming av hele sesongen. Her får man også se hver bidige gang noen setter seg i bilene, hvert løp, opptak, høydepunkter, et historisk konkurransearkiv samt ekstra førerkameraer og radiokommunikasjon.



Det er to forskjellige abonnementer å velge mellom: TV Access eller TV Pro. TV Access er den billigste av de to og gir deg tilgang til opptak av hvert løp, samt høydepunkter og adgang til førerkameraer. Dette abonnementet koster €26,66 (snaue 260 kroner) per år. Velger man å gå for TV Pro for man alt det ovennevnte, men man har også muligheten til å følge all action live. Dette koster €109,99 (omlag 1110 kroner) i året.



Du kan også velge mellom å betale per måned eller for hele året av gangen. Som vanlig er det litt billigere å betale alt på én gang.

Slik strømmer du F1, hvis du befinner deg i utlandet

Hvis du befinner deg i utlandet nå som F1-sesongen er i gang er det stor sannsynlighet for at du ikke får tilgang til den samme dekningen som du gjør når du sitter hjemme i sofaen. Viaplay blokkerer adgang for brukere som prøver å få tilgang til sine strømmetjenester utenfor EU. Dette kalles geoblokkering, som altså er blokkering av adgang hvis du befinner deg utenfor det «digitale» området NENT (Viaplay) «sender» sitt innhold.



Heldigvis finnes det en løsning, nemlig VPN-tjenester. Dette er en type programvare som gir deg mulighet til å omgå geoblokkeringer, og dermed få adgang til norske sendinger av F1, selv når du befinner deg i utlandet. Dette er både lovlig og rimelig, og VPN-tjenester er også svært enkle i bruk.



Hvis du har bruk for en VPN-tjeneste når du skal strømme innhold fra Norge kan vi anbefale ExpressVPN, som for tiden topper vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet i 2021.

ExpressVPN – skaff deg en framifrå VPN



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

F1 Grand Prix-kalender

F1 2021-sesongen startet i Bahrain i mars, hvilket var en fersk destinasjon for våre sjåfører. Startløpet har i de to tidligere sesongene blitt avholdt i Australia, men i år har dette Grand Prix-stevnet blitt utsatt til november, på grunn av COVID-19.



Merk at hvert Grand Prix-løp utspiller seg på den siste dagen i arrangementet (med andre ord søndag) – åpningsdagene består i test- og kvalifiseringsløp.