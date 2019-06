Facebook blir ikke lenger forhåndsinstallert på nye Huawei-telefoner

Huawei-enheter vil ikke lenger ha Facebook-applikasjoner forhåndsinstallert. Det er den nyeste smellen det kinesiske selskapet går på som følge av USAs forbud mot handel med selskapet.

Reuters melder at dette ikke bare påvirker mobilen til det sosiale nettstedet, men også andre tjenester som Instagram og WhatsApp.

Eksisterende brukere vil få mulighet til å bruke appene og motta oppdateringer, og det vil fortsatt være mulig å laste ned og installere appene manuelt fra Google Play Store.

Huawei Facebook

Selv om dette ikke er like dramatisk som en stans i Android-oppdateringer eller tilgang til viktige komponenter, demonstrerer det likevel hvor alvorlig dette er for Huawei.

I tillegg demonstrerer det ulike tolkninger av forbudet. Mens Google fortsetter å levere oppdateringer til eksisterende Huawei-telefoner – selv de som ikke er produsert ennå – så settes Facebook-forbudet i verk umiddelbart.

I mai ble amerikanske selskaper beordret om å slutte å handle med Huawei, noe som betyr at fremtidige telefoner kanskje ikke lenger vil kunne bruke Googles operativsystem Android.

Samtidig ble det også vanskelig for Huawei å skaffe komponentene de trenger, blant annet fordi brikkearkitektur-selskapet ARM stoppet eksisterende kontrakter med selskapet.

Huaweis problemer har bakgrunn i at selskapet lenge har vært frosset ut av det amerikanske telekommarkedet fordi det fryktes at deres infrastrukturutstyr kan representere en nasjonal sikkerhetsrisiko, noe selskapet selv har nektet for igjen og igjen. USA har heller aldri å vise til bevis som bekrefter påstandene.

Kilde: Reuters