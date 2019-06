Facebooks apps bliver ikke præinstalleret på nye Huawei-enheder

Huaweis telefoner vil ikke længere have apps fra Facebook installeret fra fabrikken. Reuters fortæller at udviklingen med handelsblokaden imellem USA og kineserne ikke kun påvirker Facebooks primære app, men også andre tjenester som Instagram og WhatsApp.

Eksisterende brugere vil stadig have adgang til programmerne og modtage opdateringer, ligesom det også stadig vil være muligt at downloade og installerede de pågældende apps fra Google Play Store.

Huawei Facebook

Selvom det ikke er lige så stort et tab ikke at kunne præinstallere Facebook apps, som det vil være ikke at have adgang til opdateringer og komponenter, demonstrerer dette alligevel hvor alvorlig situationen er.

Det demonstrerer samtidig, at der er forskellige måder at tolke blokaden på. Hvor Google vil fortsætte med at levere opdateringer til eksisterende Huawei-smartphone-modeller – selv de der endnu ikke er produceret – bliver Facebook apps påvirket med øjeblikkelig virkning.

I sidste måned blev amerikanske virksomheder beordret til at stoppe med at lave forretning med firmaet, en beslutning som betyder, at fremtidige enheder ikke længere vil modtage opdateringer til Googles Android-operativsystem og ej heller adgang til deres populære applikationer.

Den amerikanske regerings handlinger gjorde det desuden betydeligt sværere for Huawei at skaffe komponenter til deres enheder, da den britiske chip-designer ARM afbrød deres eksisterende kontrakter med firmaet.

Huaweis problemer på smartphone-markedet stammer fra deres netværksvirksomhed. Huawei har længe været frosset ude fra det amerikanske telemarked grundet frygt for, at deres udstyr kunne bruges til spionage – påstande som vedholdende er blevet afvist.

Amerikanerne har aldrig fremlagt nogen dokumentation for disse påstande, men tilskynder stadig allierede i at følge deres eksempel – en tilgang som har affødt blandede resultater.

Via Reuters