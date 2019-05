Hvad betyder Googles Android-restriktioner mod Huawei for dig?

Nyheden om at Goolge har forhindret Huawei i at få fremtidige Android-opdateringer – dette gælder både Apps og sikkerhedsopdateringer, varsler ikke blot stor usikkerhed for den kinesiske smartphone-producent, men kan også have mere vidtrækkende konsekvenser for hele smartphone-industrien.

Efter Trump har placeret Huawei på sin ”entity list” og herved begrænset firmaets muligheder for at lave forretning med Amerikanske virksomheder, har Google set sig nødsaget til at begrænse adgangen til Google Play Store, hvilket igen betyder, at brugerne ikke får adgang til populære titler og ej heller hurtigere sikkerhedsopdateringer til Android-styresystemet.

Kort sagt vil Huawei ikke længere kunne give adgang til essentielle Google-apps og bliver alvorligt hæmmet i forhold til hvor hurtigt de kan give deres brugere de seneste versioner af Android samt nye funktioner og sikkerhedsopdateringer.

Hvad betyder det, hvis du har en Huawei-telefon?

Vi er stadig i gang med at finde hoved og hale i historien, men måske er den mest brugbare information netop nu den udtalelse Google har sendt til TechRadar:

”Vi efterlever ordrerne og ser på følgerne. Vores brugere vil stadig kunne benytte Google Play og sikkerhedsopdateringerne fra Google Play Protect vil stadig fungere på eksisterende Huawei-enheder.” udtalte en talsperson.

Der er dog en god nyhed, hvis du netop har brugt en stor sum penge på den nye Huawei P30 Pro : som antydet i ovenstående, vil eksisterende enheder fra den kinesiske producent stadig få sikkerhedsopdateringer og bevare adgangen til Google Play Store ind i fremtiden, idet Google har lovet ikke at efterlade disse ude i kulden.

Huawei har desuden fortalt os, at de vil gøre alt de kan, for at understøtte deres eksisterende telefoner og undersøger samtidig de øvrige konsekvenser:

”Huawei har bidraget substantielt til udviklingen og væksten af Android rundt omkring i verden.”

”Huawei vil fortsat sørge for sikkerhedsopdateringer og service til alle Huawei og Honor smartphone-produkter. Det dækker dem, der er blevet solgt, og dem der allerede er i butikkerne”, skriver selskabet.

Dette betyder dog ikke, at du som som Huawei-kunde er sikret for evig tid, da det er uklart hvor længe dette vil vare, ligesom det næppe vil fortsætte i flere år fremadrettet. Hvor de fleste producenter kun tilbyder sikkerhedsopdateringer i to til tre år efter lanceringen, kan man godt tænke sig, at disse restriktioner fra Googles side vil betyde en endnu kortere levetid for Huaweis telefoner.

Vil fremtidige Huawei-telefoner stadig benytte Android?

Image Credit: TechRadar

Googles udmelding betyder, at de ikke kommer til at arbejde sammen med Huawei om at levere opdateringer til deres enheder, og giver dem ej heller adgang til Google Play Store. Det er potentielt et stort slag for firmaet, som for nyligt talte om sine planer om at blive verdens største producent af smartphones.

Dette betyder, at hvis Huawei fortsætter med at benytte Android-styresystemet, vil de være nødsaget til at bruge Android Open Source Platform (AOSP), som er en gratis platform, som enhver producent kan benytte som det underliggende fundament i sine produkter. Der bliver dog ikke adgang til primære apps som YouTube, Google Maps, Chrome og Google Play Store – disse er kerneelementer fra Google, som ikke udbydes til alle og ved at afbryde det tætte samarbejde med Huawei, vil kineserne være afskåret fra brug af disse.

Uden adgang til Google Play Store, vil Huawei være tvunget til at arbejde sammen med udviklere, for at få dem til at lave specielle versioner af deres software, så det fungere på deres telefoner. Det samme foregår på Amazons FireOS, som er baseret på AOSP, men har sin egen app store, da giganten ønsker at kontrollere platformen på sine Fire-tablets og Echo-enheder.

Bliver Huawei tvunget til at benytte AOSP, kan det få fatale konsekvenser, idet adgang til en fuldt udstyret app store er essentiel for enhver moderne smartphone – Nokia og Microsoft formåede ikke at gøre Windows Phones til et brugbart alternativ til Android og Apples iOS, til trods for at de smed millioner efter udviklingsværktøjer og tiltrak de bedste app-udviklere til deres platform.

Huawei har dog udtalt, at de igennem de sidste syv år har været i gang med at udvikle deres eget alternativ til Googles Android , som de kalder for ”Plan B” og er klar til at søsætte, såfremt de mister adgang til ovennævnte tjenester.

I sin seneste udtalelse til TechRader har Huawei sagt: ”Vi vil fortsætte med at bygge et sikkert og holdbart software-økosystem, for at kunne give den bedste oplevelse til alle vore brugere på globalt plan”, hvilket tyder på, at de allerede ønsker positiv hype omkring deres alternative styresystem.

Hvordan dette vil fungere er uklart, idet Huawei også har udtalt, at de helst vil fortsætte med at arbejde sammen med firmaer som Google og Microsoft på Android og Windows, for at give den bedste oplevelse.

”Huawei har arbejdet hårdt på at udvikle deres eget App Gallery samt anden software, sideløbende med at de har arbejdet på deres eget chipsæt. Der er ikke megen tvivl om, at dette er et udtryk for et ønske om, at kunne være herre over egen skæbne,” udtaler udviklingschef hos CCS Insight, Ben Woods, til TechRadar.

Det virker usandsynligt, at det kinesiske firma har udviklet stærke og brugbare alternativer til alle de bedste Android-apps til deres næste smartphones. Mister Huawei adgangen til Google Play Store, vil det kræve en enorm investering for at tiltrække udviklere og skabe en levedygtig app-løsning for at tilfredsstille smartphone-brugerne – man kan derfor med rette frygte for, om de overhovedet vil fortsætte med at lave telefoner, når man tænker på hvor stor en udfordring de står overfor.

Det samme gælder fremtiden for Honor, en underafdeling af Huawei. Producenten har måske prøvet at distancere sig fra moderfirmaet, men det er blevet bekræftet, at de også vil blive påvirket af samme saktioner.

Lanceringen af firmaets Honor 20 -telefon fortsætter dog som planlagt – så det er hermed bekræftet, at enheder som allerede er i produktion vil blive understøttet af Android-økosystemet.

Hvad med de andre producenter? Hvad betyder det for hele smarphone-industrien?

Image Credit: TechRadar (Image: © TechRadar)

Imens disse sanktioner ikke på nuværende tidspunkt påvirker andre producenter, er beskeden klar: politik kan have en stor effekt på de enheder vi alle bruger på daglig basis og lignende sanktioner kan tvinge andre producenter ud i omkostningstunge omstruktureringer.

For et par år sidentruede Samsung med at bevæge sig væk fra Google Android-platform, da de følte, at søgemaskinevirksomheden havde for stor kontrol over styresystemet på deres Galaxy-telefoner.

De udviklede derfor deres Tizen OS , og imens det stadig bruges på enheder såsom deres Galaxy smartwatches , dannede det også grobund for forhandlinger med Google, der i sidste ende betød mere frihed til producenterne.

(Det er værd at nævne, at selvom Samsung endte med at lancere telefoner baseret på Tizen, var disse budgetmodeller, som ikke kom i nærheden af samme succes Samsung har haft med sin Galaxy-serie)

De eneste der kan drage nytte af dette, kan være Apple – Trump har længe advokeret for, at firmaet skulle flytte sin produktion fra Kina til USA , og udeladt Apple fra sine handelstariffer mod Kina, så firmaet ikke er blevet nødsaget til at hæve sine priser.

Huawei har længe været en torn i øjet på Apple og været årsag til, at den californiske producent har tabt markedsandele overalt hvor Huaweis telefoner bliver solgt – her er tale om en ægte konkurrent på high-end markedet for smartphones og Trump vil tydeligvis hellere se et amerikansk firma klare sig godt i USA.

Skiftet fra produktion i Kina til USA kan dog vise sig at være en særdeles dyr løsning for Apple og vil stadig være nødt til at købe mange af deres komponenter fra Asien til fremtidige iPhones, hvorfor det er uklart hvor stor en effekt det reelt vil have.

Forsvinder Huawei fra smartphone-verdenen kan det også have en større effekt på de smartphones som andre producenter sender på gaden. Den kinesiske producents aggressive udvikling af nye teknologiske landvindinger har tvunget rivalerne til at forbedre deres enheder og selv komme med nye tiltag. Forsvinder dette pres, vil det have en sløvende effekt på hele branchen.

Særligt Huaweis smartphone-kameraer har kickstartet et ræs mod skarpere, mere detaljerede skarpskydere over de sidste par år – kvaliteten af de billeder vi kan tage med telefoner er blevet drastisk forbedret efter introduktionen af Huaweis P-serie, som konsekvent har skubbet grænserne for hvad der er muligt.

Firmaet har også konkurreret med Samsung om at levere den første masseproducerede foldbare telefon – alene tilstedeværelsen af Huawei Mate X har presset det sydkoreanske firma til at speede produktionen af deres egen foldbare enhed op, hvilket igen betyder, at brugerne får hurtigere adgang til den nye teknologi ( selvom Samsung måske hellere skulle have ventet med deres Galaxy Fold… ).

Skal Huawei lukke og slukke?

Der er en lille chance for, at Huawei kan fortsætte med at bruge Android og de muligheder det fører med sig.

Det amerikanske handelsministerie udstedte for nyligt en 90 dages mulighed for at trække handelsrestriktionerne mod Huawei tilbage , hvilket stadig lader amerikanske netværk indkøbe vigtigt udstyr til at vedligeholde infrastruktur – i teorien indrømmer de herved at restriktionerne vil få store konsekvenser og bør revurderes løbende.

Google har ligeledes bekræftet, at de ”holder øje med” situationen og eftervirkningerne som sanktionerne har ført med sig – de ønsker ikke at begrænse brugen af deres Android økosystem. Amerikanske virksomheder såsom Qualcomm vil desuden blive hårdt ramt af restriktionerne mod Huawei, så de vil højst sandsynligt også lægge pres på, for at få beslutningen taget op til genovervejelse.

Bliver Google tvunget til at afskære Huawei fra fremtidige Android-sikkerhedsopdateringer og adgang til Play Store, kan det dog ikke kun gøre det besværligt for Huawei, men få forbrugere til at se skævt på enhver kinesisk producent. Den hastige vækst og store teknologiske betydning disse telefoner har, kan desuden ende med at få en kæmpe effekt på industrien som helhed.

Dette vil med andre ord ikke kun påvirke Huawei men i sidste ende også få en effekt på den næste telefon du skal købe – og kan sågar betyde fødslen af et nyt mobilt styresystem.