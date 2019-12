Google afskærer Huawei fra adgang til Android-apps og sikkerhedsopdateringer

Opdatering: Imens fremtidige Huawei-telefoner kommer til at lide under de kommende restriktioner, har Google lovet fortsat at supportere eksisterende modeller med app-opdateringer og sikkerhedsopdateringer. Mere om dette nedenunder:

I hvad der ligner et hårdt angreb på Huaweis globale smartphone og tablet-forretning, har Google i dag meldt ud, at de afskærer firmaet fra adgang til mange af Googles kerneprogrammer og tjenester, herunder Google Play Store, Gmail, Search og Chrome.

Dette betyder ifølge kilder, som har talt med Reuters , at Huawei er blevet begrænset til at benytte den offentligt tilgængelige version af Android kaldet Android Open Source Project (AOSP). I praksis betyder dette, at den kinesiske telefon- og tablet-producent er afskåret fra at integrere Googles software og kerne-apps i nogle af deres fremtidige produkter. Google er dog efterfølgende gået på Twitter og har bekræftet, at de stadig vil understøtte og supportere allerede tilgængelige modeller, som eksempelvis den netop lancerede Huawei P30 Pro.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.May 20, 2019

Eftersom Android er en åben platform, kan Huawei i teorien benytte sig af de frit tilgængelige udgaver af styresystemet – hvilket inkluderer den kommende Android Q – i den fortsatte udvikling af deres smartphones.

Tabet af Google Play Store, som for brugere uden for Kina er helt essentiel i forhold til adgangen til Android Apps – og manglende sikkerhedsopdateringer fra Google – kan dog vise sig at være et alvorligt slag og kæmpe ulempe for deres fremtidige telefoner og tablets.

Et hårdt slag?

Det nu dårlige forhold imellem de to tech-giganter skyldes, at den amerikanske regering i forrige uge tilføjede Huawei til en liste med blacklistede firmaer, hvilket besværliggør samarbejdet med mange af deres amerikanske partnere og leverandører og måske kan sætte hele Huaweis globale forretning i fare.

Den kinesiske tech-gigant er allerede tidligere blevet forhindret i at levere 5G-infrastruktur i USA og flere af USA's allierede, herunder Australien og Storbritannien , er fulgt efter med egne embargoer.

Den nye blacklisting vil forhindre Huawei i at købe hovedkomponenter fra amerikanske firmaer , såsom processorer fra Qualcomm og Intel, som begge, ifølge Financial Times , så store fald i aktiekursen efter annonceringen fra Trump-administrationen.

Huawei har tidligere udtalt, at de har en nødløsning klar i tilfælde af handelsrestriktioner fra USA samt potentielle problemer med Android på deres enheder. Tilbage i marts kunne en HUawei-repræsentant eksempelvis afsløre, at firmaet som en plan B havde udviklet sit eget styresystem til PC og mobile-enheder, skulle en sådan situation opstå.

At Google kapper båndene til Huawei, kan meget vel gå hen og skade firmaets produkter uden for Kina, og de langsigtede konsekvenser kan blive alvorlige.

TechRadar har bedt Huawei om en kommentar, men de er ikke vendt tilbage endnu. VI opdaterer så snart vi hører tilbage.