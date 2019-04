Anmeldelse: Huawei P30 Pro

The P30 Pro not only sets a new standard for Huawei, it sets a new standard for the entire mobile industry. Its four rear cameras are quite simply astonishing, the design is eye-catching and the power plentiful. It’s a true flagship smartphone.

Med P30 Pro ønsker den kinesiske smartphone-producent at ”omskrive reglerne for fotografering”. Det takket være sit quad-kamera-setup, som byder på 5x optisk zoom, 10x hybrid-zoom og imponerende 50x digital zoo, samt modige påstande i forhold til ydelsen ved lav belysning.

Derudover indeholder P30 Pro de funktioner, som du vil forvente at et moderne flagskib, herunder et premium design, fingeraftrykslæser indbygget i skærmen, trådløs opladning, masser af kræfter, en stor skærm og et fornuftigt batteri.

Huawei er de senere år gået fra den ene succes til den næste og P30 Pro er deres mest vellykkede smartphone til dato.

Huawei P30 Pro pris og tilgængelighed

Priserne for Huawei P30 Pro starter på 6.699 kroner for 128GB-modellen

Den vejledende udsalgspris for Huawei P30 Pro med 128GB er 6.699 kroner. Den fås desuden i en model med 256GB til 7.499 kroner. Telefonen kan i Danmark fås i farverne Breathing Crystal, Aurora og Black.

Design

Premium design supersmalle kanter

Ikke meget at holde fast i grundet glas på front og bagside

Fingeraftrykslæser i skærmen

Designet af P30 Pro er blevet videreudviklet og finpudset i forhold til den model, den erstatter, Huawei P20 Pro .

Huawet har minimeret kanten i toppen og bunden af skærmen til et minimum og reduceret størrelsen på hakket i toppen, så det nu kun huser frontkameraet. I bunden er fingeraftrykslæseren nu rykket ind i selve skærmen, hvilket lader skærmen trække sig endnu længere mod kanten.

At indstille fingeraftrykslæseren tager lidt tid og din finger skal skannes flere gange, for at blive registreret ordentligt – vi anbefaler begge tommelfingre og pegefingre for nemmere betjening. Når det først er indstillet virker det dog med stor præcision og hastighed.

Det er ikke med meget, men scanneren i P30 Pro føles en anelse hurtigere end Galaxy S10 Plus.

Image Credit: TechRadar (Image: © TechRadar)

Skærmen og det beskyttende Gorilla glas, der dækker den, buer nu i siderne, hvilket giver en tilsyneladende smallere profil, når du holder den i hånden, og den ligner på overfladen meget en Samsung Galaxy S10 Plus.

Det overordnede look er luksuriøst og telefonen ser både godt ud og føles godt i hånden.

Huawei P30 Pro måler 158 x 73.4 x 8.4mm, hvilket gør den tykkere end både Galaxy S10 Plus og iPhone XS Max, men den føles alligevel tyndere og smallere end man skulle tro, takket være sine buede kanter på skærmen og det buede glas på bagsiden.

Det er stadig en stor og aflang enhed (den vejer 192g), og folk med små hænder, kan have problemer med at håndtere den med én hånd. Selv de med større hænder vil finde den lidt svær at håndtere, idet alt glasset gør den lidt svær at holde på. Huawei lader til at være klar over dette og har derfor inkluderet et silikone-cover i kassen med anmeldereksemplaret, som gør telefonen noget lettere at holde omkring. Desværre er dette ikke en del af pakken, når du køber telefonen ude i butikkerne, så vi anbefaler på det kraftigste, at du køber et cover samtidig med telefonen.

Vores anmeldereksemplar er den nye Breathing Crystal, hvor bagsiden har et perlemors-look i pink/grøn/blå, som skifter farve alt efter belysningen. Det er ret iøjnefaldende og blev godt modtaget, af alle som vi viste telefonen til.

Image Credit: TechRadar (Image: © TechRadar)

Et cover er for øvrig yderst praktisk, da P30 Pro suger fingeraftryk til sig.

Der er ikke nogen hovedtelefonudgang på Huawei P30 Pro, hvilket betyder, at du enten må anskaffe en USB-C til 3,5mm adapter, bruge et par hovedtelefoner med USB-C-tilslutning (der følger et par USB-C-propper med i æsken) eller benytte et sæt trådløse hovedtelefoner, som eksempelvis de nye Huawei FreeLace , som blev lanceret samtidig med P30 Pro.

I bunden af P30 Pro sidder en USB-C-port flankeret af en højttaler i den ene side og porten til SIM-kortet i den anden. Der er plads til to nanoSIM-kort, hvilket giver dual-SIM-egenskaber, men du kan også bruge den anden plads til at udvide hukommelsen i enheden i stedet. Huawei P30 Pro benytter nanoSD-kort, som er et nyt format udviklet af Huawei og benytter kort, som er mindre end microSD-kort. Kortene kan ikke fås så mange steder og er ganske dyre, men Huawei håber, at det nye format vil vinde indpas over de kommende år.

På højre side af telefonen er power- og volumen-knapperne, hvilket passer godt med placeringen af tommelfingeren, selvom volumenknapperne sidder lidt højt oppe.

Slutteligt har Huawei P30 Pro en IP68-certificering, hvilket betyder, at den er støv og vandafvisende og kan tåle af være nedsunket i ferskvand i op til 30 minutter.

Skærm

6.47-tommer OLED, 1080 x 2340, 19.5:9 skærm med 398ppi

Lys, klar og farverig, men ikke den bedste på markedet

Det lille hak er ikke i vejen

Huawei P30 Pro har en stor OLED-skærm på 6.47 tommer med en opløsning på 1080 x 2340, 19.5:9 formatforhold og pixel-tæthed på 398ppi.

Den producerer lysende, klare og farverige billeder og tekst, hvilket gør den behagelig at kigge på, selvom det ikke er den bedste skærm på markedet. Mange af flagskibsrivalerne har skærme med højere opløsninger, hvor Samsung, HTC og LG alle har udstyret deres top-telefoner med QHD-paneler, imens Sony Xperia 1 har taget det et skridt videre og brugt en 4K-skærm.

Selv iPhone XS Max har en højere opløsning (1242 x 2688, 458ppi) end P30 Pro – og Apple har ellers ikke fuldt med i Android-rivalernes pixelræs de sidste par år.

Image Credit: TechRadar (Image: © TechRadar)

Det er dog værd at notere sig, at telefoner som Galaxy S10 og S10 Plus har opgivet deres skærme til at være Full HD+ som standard, når du ikke kigger på højopløst indhold, så størstedelen af tiden, er opløsningen på P30 Pro ikke noget problem.

Hvis du ser 4K-video eller spiller grafisk tunge spil på de højeste indstillinger matcher kvaliteten på P30 Pro ikke helt den, som du får få andre enheder; det ser dog stadig fantastisk ud og de færreste vil bemærke forskellen.

Vi glemte hurtigt alt om hakket i toppen af skærmen, idet det er så lille, at det fader ind i notifikationsbjælken. Nogle vil ikke bryde sig om det, men vi fandt det ikke forstyrrende under vores tid med P30 Pro.