Eksklusivt innblikk i nye OnePlus Nord CE 5G – se annonseringen live

OnePlus Nord CE 5G skal annonseres senere i dag, og vi har fått et eksklusivt bilde av den kommende smarttelefonen direkte fra OnePlus, slik at du kan se baksiden av telefonen for første gang.



Bilde over er av den kommende OnePlus Nord CE-modellen, utført i såkalt Blue Void. Ikke overraskende ligner den nye telefonen en hel del på den opprinnelige OnePlus Nord-modellen, men det er likevel en del detaljer som er annerledes.



Det nye akronymet i navnet står for «Core Edition», og som navnet tilsier har selskapet fjernet en del ting fra forrige Nord-variant, slik at den nye modellen kan tilbys til en lavere pris (vi håper å få flere detaljer om dette senere i dag.)

Hva er forskjellene mellom Nord og Nord CE, spør du? Plasseringen av blitsen på baksiden av telefonen er annerledes, og vi får også en ny farge, som ovennevnt (den ligner dog en del på Blue Marble-fargen vi fikk med den originale Nord-modellen.)



Telefonen ser også ut til å ha tre kameraer på baksiden, hvilket er ett mindre enn i Nord. Vi har ikke fått noen informasjon om de eksakte spesifikasjonene til disse sensorene, men siden to av kameraene ser lignende ut i størrelse, så er det god grunn til å tro at det ene er hovedkameraet, mens det andre er en ultravidvinkelvariant.

Det er uklart hva det tredje glasset er til, men det kan enten skjule en dybdesensor eller et makrokamera. Vi har heller ikke fått tilgang til bilder av fremsiden av telefonen.



Oliver Zhang, Head of Product hos OnePlus, fortalte TechRadar: «'CE' står for 'Core Edition', og hele designfilosofien baserer seg på konseptet 'kjerne'. Essensen i 'kjerne' er reduksjon – det å destillere produktet ned til de mest viktige tingene.»



«Man ser gjerne midtsjiktstelefoner på markedet med svært overdrevne spesifikasjoner. Vi prøvde aktivt å unngå en del av disse funksjonene og beholdt heller ting vi følte ville utgjøre en forskjell i daglig smarttelefonbruk, som eksempelvis hurtiglading (Warp Charge 30T Plus), en AMOLED-skjerm med 90 Hz oppdateringsfrekvens og 5G.»

Det er med andre ord ikke å vente at spesifikasjonene i OnePlus Nord CE kommer til å gi deg bakoversveis, men selskapet ønsker likevel å inkludere funksjoner som de fleste vil dra nytte av.



Det at Zhang bekrefter at man får en skjerm med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz er ikke overraskende, gitt at vi fikk den samme teknologien i OnePlus Nord. Høye oppdateringsfrekvenser i skjermer er også noe som finnes i mange rimeligere modeller fra rivaler som Xiaomi.



Hurtigladeteknologien som Zhang nevner er en ny variant av selskapets eksisterende hurtiglading. Det kan være at denne ikke vil være like rask som den man finner i flaggskiptelefoner som OnePlus 9 Pro, men siden man har fått med et «pluss» i navnet, så kan det tyde på at det er hakket kvassere lading her enn i OnePlus Nord, som for ordens skyld hadde såkalt Warp Charge 30.

Zhang nevnte ikke hva teknologien i Warp Charge 30T Plus faktisk innebærer (navnet tyder på at det kan være snakk om lading på 30 watt), men en lekkasje fra forrige uke ymtet om at telefonen vil kunne lade fra 0 til 70 % på bare 30 minutter. Det ligger i samme sjiktet som OnePlus Nord, så det kan være at den nye telefonen ikke kommer til å slå fjorårets telefon når det gjelder lading.

Nytt og gammelt design

Den opprinnelige OnePlus Nord-modellen (Image credit: Future)

Hvorfor har ikke designet til OnePlus Nord CE forandret seg stort fra det i OnePlus Nord? Selskapet har fått mange gode tilbakemeldinger vedrørende den foregående modellen. I vår test fikk for eksempel telefonen ros for at den hadde et besnærende utseende, og et design som var «langt bedre enn prisen skulle tilsi».



Zhang utdyper: «Da vi designet Nord CE fokuserte vi på kjerneelementene som virkelig bidrar til en flott opplevelse i hverdagen, men vi hadde også i mente en del av tingene som brukere virkelig satt pris på i den opprinnelige Nord-modellen.»



«Designet var et av elementene vi fikk mange positive tilbakemeldinger om, så vi bestemte oss for ikke å gjøre noen drastiske endringer i designet.»

Det gir mening at selskapet fortsetter med et lignende utseende i neste telefon, men den er likevel ikke helt identisk, selskapet har sneket inn et par forbedringer, slik at nye CE skiller seg ut fra 2020-varianten.



Det later til at OnePlus-tilhengere syntes den opprinnelige fargen var flott også. Selskapet holder seg til en lignende sjattering i den nye Blue Void-fargen. Zhang sier: «Signaturfargen, blå, var noe våre brukere likte godt, og vi ønsket å beholde den. Vi kjørte likevel en ny vri på den, siden vi ønsket at Nord CE skulle få sin egen personlighet.»



Med Nord CE har OnePlus for første gang implementert antirefleks-belegget fra flaggskiptelefonene i en midsjiktstelefon. Dette skal gjøre at telefonen er mindre rammet av fettete fingeravtrykk, og var en teknologi som selskapet brukte for første gang i den såkalte Glacial Green-fargen i OnePlus 8, og som senere også ble brukt i OnePlus 9.



Zhang nevner: «Dette er en ganske dyr teknikk å bruke på midtsjiktstelefoner, men takket være forbedringer i produksjonsprosessen, har vi klart å overføre dette til en mer tilgjengelig telefon, slik at flere brukere kan få glede av bedre smarttelefondesign.»

Hvem er i målgruppen for OnePlus Nord CE?

OnePlus Nord CE ser ut til å bli en rimelig telefon, men dette er et marked det er vanskelig å stjele overskrifter i, siden det er svært mange billige modeller om beinet.



«Når vi designer våre produkter, så fokuserer vi først og fremst på opplevelsen, og velger komponentene som er nødvendige for å levere den opplevelsen», utdyper Zhang.



«Den største utfordringen er å klare å lage forskjellige opplevelser for forskjellige type brukere, samtidig som vi klarer å kontinuerlig levere den høye kvaliteten OnePlus-brukere fortjener. I årenes løp har vi etter hvert forstått hva brukere som higer etter nyvinninger er ute etter i flaggskipmodeller, men Nord-serien tar sikte på en annen type bruker.»

«Vi satte oss inn i hvordan det er å være ny bruker, en person som kanskje ikke er så interessert i spesifikasjoner og funksjoner, men likevel ønsker en pålitelig og veldesignet smarttelefon.»



Akkurat hva disse spesifikasjonene vil være – rent bortsett fra oppdateringsfrekvensen på skjermen, ladeteknologien, 5G-støtten og mengden kameraer på baksiden – er uklart, men nå er det ikke lenge til vi får høre om resten fra OnePlus.



OnePlus kommer senere i dag (10. juni) til å holde et lanseringsevenement der OnePlus Nord CE blir annonsert. Selskapet har allerede bekreftet at telefonen kommer til Europa og India, mens alle som befinner seg i USA og Australia antageligvis må belage seg på egenhendig import.



Hvis du ønsker å se evenementet, så sendes dette live via YouTube (se videorubrikk nedenfor).



OnePlus har også bekreftet at OnePlus N200 5G kommer til en rekke regioner senere i år, men vi vet ennå ikke nøyaktig hvor, ei heller vet vi når vi får mer informasjon om enheten. I tillegg regner vi med at vi kommer til å bli servert en OnePlus Nord 2 og en OnePlus 9T en eller annen gang i løpet av året.

OnePlus Nord CE annonseres i dag