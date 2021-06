Exclusiva: Primer vistazo al diseño del OnePlus Nord CE. ¿Cómo lo ha diseñado la compañía?

El OnePlus Nord CE 5G será presentado de forma oficial esta semana, el día 10 de junio, y ya tenemos una imagen en exclusiva del próximo teléfono de OnePlus, que nos ha mandado la propia compañía. Por lo que en este artículo, compartimos con vosotros la imagen oficial de la parte trasera del móvil.

La foto de portada que podéis ver arriba, es el nuevo OnePlus Nord CE de color 'Blue Void' (azul). El nuevo móvil se parece mucho al OnePlus Nord original, cosa que no nos sorprende, pero hay unas cuantas diferencias.

Las siglas 'CE' que se aprecian en el nombre el nuevo teléfono vienen de 'Core Edition', que traducido al castellano significa 'edición básica/núcleo'. En otras palabras, la compañía ha hecho algunos recortes en el OnePlus Nord original para crear este nuevo móvil, y poder venderlo a un precio más asequible (que esperamos conocer pronto).

¿Qué ha cambiado respecto al OnePlus Nord original? La posición del flash en la parte trasera del teléfono es diferente, y también viene en el nuevo color 'Blue Void', aunque no es muy distinto al 'Blue Marble' que ya conocíamos.

También parece que el nuevo móvil cuenta con tres cámaras en la parte posterior, lo que significa que hay una menos que en el Nord original. Todavía no sabemos todas las especificaciones y funciones fotográficas del OnePlus Nord CE 5G, pero el hecho de que dos de las lentes se vean de tamaños similares, hace pensar que una es la principal y la otra una ultra-angular.

No está claro para qué servirá la tercera cámara, podría ser un sensor de profundidad o una macro. Tampoco hemos podido ver todavía ninguna imagen de la parte frontal del dispositivo.

Oliver Zhang, Jefe de Producto de OnePlus, ha dicho a TechRadar: "CE significa Core Edition, y toda la filosofía de diseño gira en torno a esa idea de 'núcleo'. La esencia es la reducción: simplificar el producto a las cosas más importantes."

"En el mercado hay teléfonos de gama media con especificaciones exageradas. Nosotros hemos evitado algunas de esas características y hemos mantenido las cosas que creemos que realmente marcarán la diferencia en el uso diario, como la carga rápida (Warp Charge 30T Plus), una pantalla AMOLED de 90Hz o el 5G."

Por lo tanto, no esperéis bestiales especificaciones en el OnePlus Nord CE, pero la compañía sí que ha incluido características que son importantes para el usuario típico.

También tiene sentido la confirmación de Zhang de que le móvil tendrá una pantalla de 90Hz, ya que el OnePlus Nord contaba con la misma tecnología, y una alta tasa de refresco es algo que cada vez está más presente en móviles económicos de otras compañías rivales, como Xiaomi.

La carga rápida que Zhang ha mencionado es una nueva versión de la tecnología de OnePlus. Lo más probable es que no tenga el mismo efecto que en los buques insignia de la compañía, como el OnePlus 9 Pro, pero ese 'Plus' que se aprecia en el nombre sugiere que será una experiencia de carga mejor que la que ofrecía el OnePlus Nord original con su Warp Charge 30.

Zhang no ha concretado de qué será capaz Warp Charge 30T Plus (suponemos que 30W por el nombre), pero hubo una filtración la semana pasada que afirmó que permitirá cargar de 0% a 70% en 30 minutos. Este detalle sí que coincide con el OnePlus Nord original, por lo que es posible que finalmente no haya grandes mejoras en cuanto a la carga de la batería.

Volvamos al diseño

El OnePlus Nord original (Image credit: Future)

¿Por qué el OnePlus Nord CE es similar al OnePlus Nord? La compañía recibió buen feedback por parte de sus consumidores sobre el diseño del teléfono original. De hecho, en el análisis que hicimos aquí en TechRadar comentamos que el móvil contaba con un diseño atractivo que "oculta su precio asequible".

Zhang dijo: "Al diseñar el Nord CE, nos centramos en los elementos básicos que realmente contribuyen a la experiencia diaria, pero también tuvimos en cuenta las cosas que más les gustaron a los usuarios del Nord original".

"El diseño fue uno de los elementos de los que más opiniones positivas recibimos, por lo que decidimos no cambiarlo demasiado."

Tiene sentido que la compañía mantenga la apariencia en su nuevo móvil, pero también han hecho un par de cambios para distinguirlo del de 2020.

Parece que a los fans de OnePlus les gustó mucho el color del Nord original. Por eso la compañía ha mantenido el tono azul, con un toque un poco distinto. Zhang dijo: "Ese tipo de azul fue algo que les encantó a los usuarios, por lo que quisimos mantenerlo. Pero le dimos un nuevo toque para darle al nuevo móvil su propia personalidad".

OnePlus también ha aplicado por primera vez el acabado mate anti-reflectante de sus teléfonos insignia en uno de sus dispositivos de gama media. Resiste bien a las huellas de los dedos y es una tecnología que debutó en el color 'Glacial Green' del OnePlus 8, y después llegó al OnePlus 9.

Zhang dijo: "Es una técnica bastante cara de usar en dispositivos de gama media, pero gracias a las mejoras en la fabricación y la producción, hemos podido llevarla a un dispositivo más accesible y permitir así que más usuarios experimenten mejores diseños."

¿A quién está destinado el OnePlus Nord CE?

El OnePlus Nord CE es un teléfono de gama asequible, pero le será difícil a OnePlus hacerse un hueco y destacar en este rango, ya que hay mucha competencia de fantásticos teléfonos que ofrecen mucho por poco dinero.

"Cuando diseñamos cualquiera de nuestros productos, nos centramos primero en la experiencia y seleccionamos los componentes necesarios para ofrecer la mejor experiencia final", dijo Zhang.

"El mayor reto es crear diferentes experiencias para distintos tipos de usuarios, mientras que mantenemos la alta calidad que los clientes de OnePlus se merecen. A lo largo de los años, hemos entendido qué buscan los usuarios en un teléfono insignia, pero la serie Nord está destinada a otro tipo de perfil".

"Nos ponemos en la piel del nuevo usuario que puede que sea menos exigente con las especificaciones y las características, pero que sigue queriendo un teléfono fiable y bien diseñado."

Cuáles son esas especificaciones exactamente, aparte de la tasa de refresco, la velocidad de carga, la conectividad 5G y las cámaras traseras, no está del todo claro. Tendremos que esperar solo un par de días para enterarnos de todos los detalles.

OnePlus celebrará el evento de lanzamiento del OnePlus Nord CE el 10 de junio a las 16:00 (hora española). Ya sabemos a ciencia cierta que se pondrá a la venta aquí en España, pero todavía no sabemos qué precio tendrá.

El OnePlus Nord CE 5G, estará primero disponible exclusivamente para la comunidad OnePlus, con el objetivo de recompensar a sus fieles fans, antes del inicio de su venta oficial. Las ventas ‘Core Sales’ estarán disponibles desde el 10 de junio a las 17:15 y hasta la 01:00 del 12 de junio. Los miembros de la comunidad OnePlus deberán acceder al enlace de la página del producto de OnePlus Nord CE 5G para realizar sus pedidos y recibirán el nuevo dispositivo a partir del 14 de junio.

Por último, comentar que también esperamos que lleguen al mercado próximamente el OnePlus 9T y el OnePlus Nord 2.