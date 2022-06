Dell, Lenovo og HP har gitt seg med harddisker – en æra er over

De største laptop-produsentene i verden selger ikke lenger bærbare PC-er med tradisjonelle snurre-harddisker, i alle fall ikke i USA.



TechRadar Pro har gått gjennom Dell.com, Lenovo.com og HP.com og sjekket over 100 laptop-modeller. Det påfallende funnet er at harddisker nå er eliminert fra hele sortimentet til alle produsentene, der årsakene for eksempel er chassis-forandringer, mangel på etterspørsel etter maskiner med tradisjonelle harddisker og fallende komponentpriser (eMMC og SSD.)

Tradisjonelle harddisker har fulgt i samme spor som optiske drev (CD/DVD/BD) og floppydisk-drev, mot avgrunnen. Rundt regnet er 2,5"-formfaktoren på hell, og antakeligvis på vei helt bort innen årets slutt, nå som snittprisen på lagring i SSD-markedet stadig fortsetter på en nedadgående kurve. Tradisjonelle harddisker er fortsatt å finne i stasjonære PC-er, der de gjerne er å finne i en større og mer populær formfaktor (3,5"), og hvor de i mindre grad er uglesett.

Takk og farvel til snodige lyder fra døende harddisker

Harddisker i bærbare PC-er har gått på et tap i møte med SSD-er siden de er tregere, skjørere, større og bruker mer strøm. Fordelen har vært lav pris og stor kapasitet, men med såpass mange skylagringstjenester tilgjengelig ble plassen de tilbød raskt en løsning på et problem som er i ferd med å forsvinne. Dette er også årsaken til at såpass mange bærbare PC-er blir solgt med 64 GB og 128 GB SSD-lagring, særlig i billigsegmentet. Den minste harddisken i 2,5"-formatet er, til sammenligning, på 500 GB.



Hakket over på rangstigen finner man eMMC, en form for integrert lagring som ofte er å finne i rimelige grunnmodeller, som Microsoft Surface Laptop Go, og ofte i smarttelefoner. Denne lagringsformen er gjerne langt tregere og har varianter med liten kapasitet, hvilket er årsaken til at vi gjerne anbefaler at brukere unngår bærbare PC-er med denne lagringsteknologien.

Det er likevel ikke enden på visa for tradisjonelle harddisker riktig ennå. De er fortsatt svært nyttige brukt eksternt, der man får mange GB per krone, særlig om man snakker de større modellene (4 TB til 20 TB). Er man typen som liker å ha orden på egen lagring, og har en filserver eller en NAS, er det også tradisjonelle harddisker som gjelder – og nå som 30 TB-varianter er på vei, har teknologien fortsatt sitt å komme med, særlig i datasentre og i bedriftsøyemed.



Merk at den ovennevnte undersøkelsen kun gjelder bærbare PC-er ment til bruk av vanlige forbrukere. Én eneste bedriftsmaskin fra Dell – Vostro 14 3400 – kan kjøpes med en snurredisk på 1 TB. Undersøkelsen tok heller ikke for seg mindre produsenter som Acer, Asus, MSI, Gateway og så videre.