Black Friday 2019: Beste tilbud på mobiltelefon og nettbrett

Nå er det igjen tid for årets store salg, og vi i TechRadar følger de ulike forhandlerne tett for å bringe deg de beste tilbudene.

Samsung, Apple, Huawei og OnePlus. De store merkevarene er alle representert.

Nå er det igjen tid for årets store salg, og vi i TechRadar følger de ulike forhandlerne tett for å bringe deg de beste tilbudene.

Mobiltelefoner og nettbrett er alltid blant produktene som får de største avslagene, og på denne siden samler vi de beste tilbudene etter hvert som de dukker opp.

Enten du er ute etter den perfekte julegaven til kjæresten eller far, eller bare skal kjøpe ny telefon til deg selv, så kan altså muligheten for et godt kjøp by seg.

Vi skal gjøre vårt beste for å holde oversikten oppdatert. Lykke til med jakten!

OnePlus 7T | 6290,- 5790,– | 8 % | Proshop

Denne rykende ferske telefonen fra spennende OnePlus kan fås med et anstendig priskutt hos Proshop. Mobilen er en nokså billig kraftpakke i utgangspunktet – et trivelig lite priskutt gjør den ikke noe mindre appellerende. Tilbudet varer til og med 2. desember.Se tilbud

Sony Xperia 5 | 7990– 5490,– | 31 % | Elkjøp

Denne anses som etterfølgeren til Sonys populære Compact-modeller, og i praksis er den en mindre utgave av Xperia 1. Den lange skjermen gjør også den spesielt godt egnet til filmtitting. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Sony Xperia 10 | 2980,– 1980,– | 33 % | Elkjøp

Denne telefonen passer ikke nødvendigvis like godt for alle, men den ekstra lange skjermen vil garantert falle i smak hos deg som liker å se film på farten. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Utløpte tilbud:

Huawei Media T5 10 | 1990– 1349,– | 32 % | CDON

Dette rimelige nettbrettet gir deg en stor 10 tommer skjerm som gjør seg godt til filmtitting, og du får også nok ytelse til å spille enkle spill. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

iPhone XR 64 GB | 6990,– 5490,– | 22 % | Ice.no

Apples telefoner får sjeldent de store avslagene, men her får du den populære XR-modellen fra i fjor til en veldig overkommelig pris. Bare husk at det kreves at du binder deg i 12 måneder. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

iPhone XR 64 GB | 6990,– 5990,– |14 % | Elkjøp

Dette er iPhone-modellen som solgte mest av fjorårets modeller, og den er fortsatt et glimrende valg for deg som vil ha en iPhone uten å betale for mye. Ikke minst fikk den skryt i vår test for den gode batterilevetiden. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.