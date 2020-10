Beste Chromebook 2020

Har du bestemt deg for å kjøpe en Chromebook og lurer på hvilken som her best? Da har du kommet til riktig sted.

Chromebook er en type laptop som kjører Googles operativsystem ChromeOS i stedet for Windows eller MacOS. Dette er et operativsystem som krever mindre ressurser for å kjøre, og det gjør ofte at Chromebooks er billigere enn andre laptoper.

Samtidig har disse maskinene utviklet seg til å bli svært kapable maskiner, og mange av dem har både flott design og gode skjermer. Dermed kan de for mange være en god erstatning for en dyrere Windows-laptop.

Bare husk at Chromebooks er begrenset til å kjøre apper som er tilgjengelig i Chrome App Store, og selv om utvalget der har blitt stort og omfattende etter hvert, så får du ikke tilgang til spesialisert programvare til for eksempel foto- og videoredigering.

Chromebooks passer derfor best for deg som først og fremst bruker laptopen din til nettsurfing, epost, arbeid med dokumenter og videotitting, og hvis du passer i den kategorien så finner du en rekke gode valg nedenfor.

(Image credit: Future)

1. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Alt netbooks skulle ha vært CPU: MediaTek Helio P60T | Grafikk: ARM G72 MP3 800 GHz | RAM: 4 GB LPDDR4X | Skjerm: 10,1 tommer FHD (1920 x 1200) IPS, blank, berøringsskjerm, 400 nits | Lagring: 64 GB eMMC 3 790 kr Les mer hos Komplett Lett og portabel Lang batterilevetid Veldig overkommelig pris Lite tastatur og fiklete berøringsflate Lading og hodetelefoner deler samme port

Er det en Chromebook eller et nettbrett? Heldigvis slipper du å velge. Her får du nemlig to formfaktorer i en, og med på kjøpet får du allsidigheten til Chrome OS til en svært overkommelig pris. Som med de fleste Chromebooks får du også glimrende batterilevetid – hele 22 timer.

Vi må legge til at tastaturet er lite og berøringsflaten ikke er den beste, og det er også synd at du må velge mellom å lade eller å lytte til musikk om du bruker kablede hodetelefoner.

Om prisen er viktig for deg, skal du imidlertid vite at disse kompromissene er verdt å inngå.

Les hele vår test av Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

(Image credit: HP)

2. HP Chromebook 14 Gode balanse mellom flott design og verdi for pengene CPU: Intel Celeron N2840 – N2940 | Grafikk: Intel HD Graphics | RAM: 2 GB – 4 GB | Skjerm: 14-tommer, HD (1,366 x 768) BrightView | Lagring: 16 GB – 32 GB eMMC 1 496 kr Les mer hos Elkjop Fantastisk tastatur og berøringsflate Skarp og fargerik skjerm Tregere enn mange andre Gjennomsnittlig batterilevetid

De beste Chromebookene balanserer fornuftig pris med god utnyttes av ChromeOS, og HP Chromebook 14 er et perfekt eksempel på det. Den har en del likheter med Acer Chromebook 15, men denne 14-tommeren er en tanke mer kompakt og ser bedre ut. Den har også en skjerm som virkelig imponerer, og den gir deg mest for pengene av alle Chromebooks på markedet. Batterilevetiden og ytelsen er kanskje ikke en beste, men utover det er HP Chromebook 14 lett blant de beste Chromebookene på markedet.

Les hele vår test av HP Chromebook 14

(Image credit: Acer)

3. Acer Chromebook R11 360-graders hengslen er en vinner CPU: Intel Celeron N3060 – N3150 | Grafikk: Intel HD Graphics – Intel HD Graphics 400 | RAM: 4 GB | Skjerm: 11,6-tommer, HD (1366 x 768) | Lagring: 16 GB – 32 GB SSD 2 997 kr Les mer hos Elkjop Hybrid-laptop God batterilevetid Ikke full HD-skjerm Dårlig pekeflate

Vi hadde ikke blitt overrasket om Acer snart kommer med en ny utgave av Chromebook R11, ikke minst siden de nylig slapp Chromebook Spin 11, og at denne litt eldre modell ikke er den sprekeste på markedet lenger. Likevel er den blant de beste fortsatt, ikke minst på grunn av tilgangen til Android-apper via Google Play Store. Ikke minst har den en glimrende berøringsskjerm som kan flippes helt rundt, og alt sammen huses i et chassis som ser veldig stilig ut.

Les hele vår test av Acer Chromebook R11

(Image credit: Acer)

4. Acer Chromebook 314 En glimrende Chromebook CPU: Intel Celeron N4000 | Grafikk: Intel UHD Graphics 600 | RAM: 4 GB | Skjerm: 14-tommerLED (1366 x 768) | Lagring: 32 GB eMMC 2 796 kr Les mer hos Elkjop Glimrende batterilevetid og ytelse Lyssterk og skarp skjerm Ikke berøringsskjerm Ikke fingeravtrykkleser

Også Acer Chromebook 314 er en maskin som gir deg veldig mye for pengene. Den er enkel å bruke, den har en glimrende skjerm, og batterilevetid på opptil 12 timer. Ikke minst er tastaturet veldig godt å bruke, og det samme kan sies om pekeflaten. Viktigst av alt der det at den gir deg en god balanse av design, brukervennlighet, funksjoner, batterilevetid og ytelse, til pris som er veldig overkommelig.

Les hele vår test av Acer Chromebook 314

(Image credit: Acer)

5. Acer Chromebook Spin 311 En allsidig Chromebook til både arbeid og moro CPU: Intel Celeron N4000 | Grafikk: Intel UHD Graphics 600 | RAM: 4 GB | Skjerm: 11,6-tommer HD (1366 x 768) 16:9 IPS berøringsskjerm | Lagring: 64 GB Flash 3 490 kr Les mer hos Komplett Flott design og byggekvalitet Bra størrelse Flott berøringsskjerm og flippemekanisme Lyssvak skjerm Brede skjermkanter

Hvis allsidighet er det du er ute etter, så trenger du ikke å se lenger enn Acer Chromebook Spin 311, med sin gode batterilevetid, robuste byggekvalitet og solide brukervennlighet. Spin 311 byr også på et godt utvalg av porter, 2-i-1-design, portabel størrelse og en glimrende berøringskjerm. Ikke minst har den et godt tastatur og en pålitelig pekeplate, noe som er ganske uvanlig i denne prisklassen.

Les hele vår test av Acer Chromebook Spin 311

(Image credit: Asus)

6. Asus Chromebook Flip C436F En haug med gode sider CPU: 10.-generasjons Intel Core i3 – i5 | Grafikk: Intel UHD Graphics | RAM: 8 GB – 16 GB 2133 MHz LPDDR3 | Skjerm: 14-tommer LED-bakbelyst Full HD (1920 x 1080) 16:9 | Lagring: 512 GB / 256 GB / 128 GB PCIe® NVMe 3.0x 2 M.2 SSD 9 345 kr Les mer hos Elkjop Superb performance Premium build and features Impressive keyboard Subpar speakers Erratic touchpad Touch display not accurate enough

Premium-Chromebooks fyller en spesiell plass i markedet mellom tradisjonelle spreke laptoper og superlette og rimelige Chromebooks, og Asus Chromebook Flip C436F er en av disse. Den byr på masse ytelse, glimrende funksjoner, topp byggekvalitet og en prislapp som er lavere en rivalene. Er du på jakt etter en lett Chromebook som byr på mer krefter enn disse maskinene typisk gjør, så er den et glimrende valg.

Les hele vår test av Asus Chromebook Flip C436F

(Image credit: Acer)

7. Acer Chromebook Spin 11 En frisk vri på en av de beste Chromebookene CPU: 1,1 GHz Intel Celeron N3350 | Grafikk: Intel HD Graphics 500 | RAM: 4 GB LPDDR4 | Skjerm: 11,6 tommer HD (1366 x 768) IPS berøring | Lagring: 32 GB eMMC SSD 4 514 kr Les mer hos CDON Overkommelig pris God byggekvalitet Lyssvak skjerm

De beste Chromebookene er ofte gode student-laptoper, og det er også det som er styrken til Acer Chromebook Spin 11. Dette er en rimelige, allsidig og robust laptop så lar deg få gjort skolearbeidet, uansett hvor du er. Den passer ikke til spilling eller videoredigering, men så lenge du bare skal skrive oppgaver og se film etter at skoledagen er ferdig, så er den et glimrende valg.

Les hele vår test av Acer Chromebook Spin 11

(Image credit: Acer)

8. Acer Chromebook 15 Prioriterer batterilevetid foran topp spesifikasjoner CPU: Intel Pentium N4200 | Grafikk: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB | Skjerm: 15,6 tommer, FHD (1920 x 1080) | Lagring: 32 GB eMMC 4 556 kr Les mer hos Elkjop Unbelievable battery life Attractive, fanless design Trackpad feels clunky Easy to weigh down with tabs

Med byggekvalitet som kan måle seg med MacBook, så blir det enkelt å unnskylde at Acer Chromebook 15 ikke kan brettes rundt og bli til et nettbrett. Samtidig er det ikke til å komme unna at mange av konkurrentene nå er hybrid-maskiner, og dermed må Acer Chromebook 15 ha mer å by på enn bare et stilfullt ytre. Heldigvis får du også glimrende batterilevetid i en maskin som er helt lydløs, og det gjør den til et veldig fristende valg.

Les hele vår test av Acer Chromebook 15

Juan Martinez, Michelle Rae Uy og Gabe Carey har også bidratt til denne artikkelen.