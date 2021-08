Chromebook vs laptop: hvilket alternativ er best for studenter?

Duellen mellom Chromebook-maskiner og vanlige laptoper er ikke så gammel, men det er mange som veier for og imot for tiden, og det gjelder særlig forbrukere med et stramt budsjett. Studenter som forbereder seg på semesterstart overveier trolig både laptop og Chromebook for å finne ut hvilken type som fungerer best for dem, uansett om de går på videregående skole eller på et universitet. De to enhetene leveres tross alt med litt forskjellige funksjoner, egenskaper og spesifikasjoner, selv om de har den samme målgruppen.

Det kan være en krevende oppgave å velge rett maskin når man ikke er godt nok kjent med det innvendige. Det finnes også mange brukere som ikke har kjennskap til Chromebook eller vet hva det er, og dette kan gjøre det enda mer forvirrende å velge mellom dette og en tradisjonell Windows-laptop.

Heldigvis er vi her, slik at vi forhåpentlig kan gjøre saker og ting litt enklere for deg – slik at du kan finne den bærbare enheten som er perfekt for deg og dine behov. Du vurderer kanskje en laptop for studier, en av de beste 2-i-1-laptopene eller en av de beste Chromebook-maskinene? Uansett hva du er på jakt etter, skal vi veilede deg gjennom jungelen av enheter her.

(Image credit: Future)

Hva er en Chromebook?

Du har nok god kjennskap til hva en laptop er. Men når du begynner å grave deg dypere ned i problemstillingen Chromebook vs laptop, må du først forstå hva en Chromebook er, og hvordan den skiller seg fra en tradisjonell laptop. Så la oss begynne der.

En Chromebook er en laptop som kjører Googles Chrome OS, en lettversjon av et operativsystem som i stor grad benytter seg av nettleseren Chrome som sitt fremste brukergrensesnitt. Dette innebærer altså at alt du kan gjøre med Chrome-nettleseren, kan du også gjøre med en Chromebook.

Dette betyr ikke at du bare kan benytte en Chromebook når du er koblet til nettet. Google har utviklet Chrome OS slik at det kan kjøre apper fra Chrome Web Store eller Google Play Store, der det finnes tusenvis av apper å velge mellom. Dette er apper som dekker alle grunnleggende behov fra tekstbehandlere til regneark til kjapp fotoredigering og enkle spill. Mange av disse appene fungerer også når en Chromebook ikke er tilkoblet internett.

Hva er forskjellen på Chromebook-maskiner og laptoper?

For det utrente øye kan en Chromebook og en laptop til forveksling se like ut. Alt i alt er en Chromebook tross alt en laptop, teknisk sett, men med et annet operativsystem. Begge typene er laptoper med tastatur, integrert skjerm, kamera og styreflate. Og akkurat som mange laptoper har mange Chromebook-maskiner en kamskjellaktig utforming, mens en del andre modeller har tatt i bruk berøringsskjermer og en 2-i-1-utforming.

Innvendig er imidlertid ulikhetene store. Hvis du sammenligner kraften i en laptop og en Chromebook, har laptopene er sterkt overtak. Det kommer av at de vanligvis har kraftigere prosessorer – vanligvis fra Intel eller AMD – og mer robuste integrerte grafikkort.

På sin side har Chromebook-maskinene vanligvis litt svakere prosessor og grafikkort, selv om flere Chromebook-modeller har bemerket seg gjennom å kjøres med Intel Core-brikke. Årsaken til dette er todelt. Chrome OS er så lettvektig at det egentlig ikke trenger en kraftig brikke for å kjøre enheten, og dette bidrar til å holde prisen på Chromebook-maskiner nede.

Tradisjonelle laptoper kjører på langt mer kraftkrevende operativsystemer som Windows 10, macOS og Linux (et operativsystem med åpen kildekode). Windows-laptoper og MacBook-modeller krever vanligvis kraftige grafikkort og prosessorer, i tillegg til raskere arbeidsminne, noe som betyr at de gjerne koster mer. Det positive er at studenter kan bruke samme datamaskin til oppgaveskriving som til å spille litt Overwatch etter endt studiedag.

Windows-laptoper har også vanligvis god lokal lagringsplass, fra 128 GB og oppover. Programmene og dokumentene tar tross alt mye mer plass. Chromebook-maskiner har vanligvis rundt 16 GB lagringsplass. Dette kommer av at Chrome OS og de programmene det kjører ikke krever så mye lagringsplass som Windows, og at de er utformet for å lagre dokumentene dine i skyen.

Er en Chromebook eller en laptop best egnet til skolearbeid?

En Chromebook er et godt valg for en student som først og fremst benytter datamaskinene til nettsøk, tekstbehandling eller strømming av video og lyd. Lagring er ikke et problem hvis Google-orienterte studenter kan lagre filene sine med Drive. De kan også benytte SD-kort og USB-enheter for å lagre dokumenter.

En Chromebook er dessuten et godt lavprisalternativ, der det forekommer priser helt ned til 2000 kroner for de aller rimeligste modellene. Prisen på en Chromebook kan imidlertid skyte i været og komme opp i godt over 10 000 kroner om du velger en maskin i business- eller luksussegmentet.

Til skolearbeid er Chromebook en vinner, ettersom den har så få funksjoner. Uten ekstra spill eller mange programmer blir Chromebook et kraftig alternativ til skoleoppgaver, slik at studentene får tilgang til oppgavene sine på nettet uten mange distraherende elementer.

Studentene kan skrive oppgavene sine med Google Docs og dele arbeidet direkte fra Chromebook med en lærer eller til foreldrene, uten at det er nødvendig med utskrifter. Microsoft Office-pakken er også tilgjengelig på nettet, slik at studenter enkelt kan opprette og arbeide med Word-dokumenter, for eksempel.

Chromebook-maskinene er dessuten vanskelige å ødelegge. Hvis du er tilbøyelig til å installere virusbefengt programvare, kan Chromebook enkelt renses og tilbakestilles. Og hvis du har beskjeden teknisk innsikt, finnes det få forvirrende funksjoner: Chromebook er en enhet du bare trenger å plugge i, og så er det bare å sette i gang. Noen av de nyere Chromebook-enhetene er litt mer skjøre rent fysisk, ettersom mange av delene er av plast, men de fleste tåler uansett litt støt.

(Image credit: Shutterstock)

Når det gjelder Windows-laptoper, krever disse ofte en større investering, men det gir stor allsidighet og bekvemmelighet. Du kan nesten skape hva som helst på en laptop, og dessuten lagre det du har skapt lokalt.

En laptop har også mange av de ulempene som følger med å eie en kraftigere datamaskin. Det tar tid å starte den opp, det krever oppdateringer og du kan oppleve at den kræsjer av og til. Chromebook-maskiner kræsjer svært sjelden, og skulle det skje, løser en kjapp omstart problemet på en enkel måte.

Det finnes imidlertid noen oppgaver som rett og slett er enklere på Windows-enheter. Chromebook-maskiner har tradisjonelt hatt problemer med direkte utskrifter, mens laptoper skriver ut dokumenter raskt og enkelt. Det å organisere filene kan også være litt krevende på en Chromebook, men det finnes løsninger.

På flere måter er allsidigheten til Windows-laptoper også svakheter, ettersom det finnes flere funksjoner hackere kan angripe på en laptop. Datamaskiner krever jevnlig ettersyn for at sikkerheten skal opprettholdes, og selv det å følge med på skjemalagte preogramoppdateringer hjelper.

En Chromebook trenger langt mindre vedlikehold, og Google har utviklet Chromebook med tanke på trygghet og sikkerhet. Det er forsvarsmekanismer som arbeider bak kulissene for å holde deg trygg mens du surfer på nettet.

En måte å velge riktig alternativ på, er å teste Chromebook-opplevelsen. Du kan forsøke å utelukkende benytte Google Chrome som nettleser på din stasjonære datamaskin i noen dager og finne ut om du trenger flere funksjoner enn det denne nettleseren kan tilby deg. Bruk bare Chrome-tillegg og nettbasert programvare som Google Docs.

Windows kan imidlertid by på en langt mer komplett dataopplevelse, mens Googles OS er et langt biligere, mer nedskalert alternativ som kan være akkurat det du trenger til studiene.