NetOnNet med super pris på Lenovo Flex 5 Chromebook 13IML05

Hva med å sikre seg en ny Chromebook til studiestarten? Eller kanskje du bare er nysgjerrig på Chromebook? Uansett kan det være fornuftig å sjekke ut dette tilbudet hos NetOnNet. Nå legger forhandleren langt under rådende markedspris, slik at du får Lenovo Flex 5 Chromebook 13IML05 for bare 3790 kroner.

Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 er en Chromebook som kan brukes både som en laptop og som et nettbrett, med touchskjerm på 13,3" og hengsler som kan vinkles 360°. På innsiden av maskinen sitter en Intel-prosessor med to kjerner som i kombinasjon 64 GB SSD og 4 GB RAM, gir deg en rask Chromebook. I tillegg har maskinen Chrome OS, som er et lettvint operativsystem med tilgang til over 3 millioner apper, som brukes på av mange studenter og på arbeidsplasser.

Lenovo Flex 5 CB 13IML05 | 3790,- | NetOnNet

Med tynne rammer og en imponerende touchskjerm på 13,3" i Full HD, kan du se på videoer med skarpe og tydelige detaljer. Skjermen har også et IPS-panel som sørger for høy fargepresisjon og et bredt synsfelt.



