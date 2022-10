Nye Chromebook-maskiner satser på gaming og spillstrømming – Google Stadia glimrer med sitt fravær

Google annonserte for kort tid siden at Google Stadia skal stenges for godt i starten av 2023, men søkegiganten annonserer i dag Chromebook-maskiner fra Acer, ASUS og Lenovo som satser stort på spillstrømming.

De tre nye laptopene er laget fra topp til bunn med tanke på strømming, hvilket i praksis vil si at de har alle spesifikasjoner som trengs for å utnytte strømmetjenestenes mer avanserte abonnementer, der oppløsning, oppdateringsfrekvens og grafiske innstillinger er skrudd til topps.

Maskinvaren som trengs når man skal strømme spill er i all hovedsak ganske beskjeden, derfor passer Chromebooks i utgangspunktet perfekt til formålet. Det eneste som tidligere manglet var bedre skjermer og en sertifiseringsprosess som kunne sikre at ingenting forårsaket forsinkelser når man spilte.

Det har vi fått nå med følgende Chromebook-maskiner:

Acer Chromebook 516 GE

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip

Lenovo Ideapad Gaming Chromebook

De ovennevnte laptop-produsentene kunne holdt seg til beskjeden innmat, men har faktisk valgt et slags mellomsjikt. Modellene kan tilby både Intel Core i7-prosessorer (Alder Lake), opptil 16 GB RAM og NVMe (M.2)-baserte SSD-er. Dette reflekteres også i prisen på maskinene, som ikke ligger langt unna mer tradisjonelle gaming-laptoper.

Image 1 of 3 ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip (Image credit: ASUS ) Lenovo Ideapad Gaming Chromebook (Image credit: Lenovo ) Acer Chromebook 516 GE (Image credit: Acer )

Spesifikasjoner Acer Chromebook 516 GE ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip Lenovo Ideapad Gaming Chromebook Prosessor (opptil) Intel Core i7-1260P (12. gen) Intel Core i7-1165G7 (11. gen) Intel Core i5-1235U (12. gen) Minne (opptil) 16 GB LPDDR4X 16 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Lagring (opptil) 256 GB SSD (NVMe) 512 GB SSD (NVMe) 512 GB SSD Skjerm 16", 2560 x 1600, 120 Hz 15,6", 1920 x 1080, 144 Hz 16", 2560 x 1600, 120 Hz

De tre maskinene tilrettelegger for strømming av spill ved å ha flere av de aktuelle tjenestene forhåndsinstallert (hvilket inkluderer et tremånedersabonnement på 3080-pakken fra GeForce Now), men også via gaming-spesifikk funksjonalitet som anti-ghosting-tastaturer (selvsagt med RGB-belysning), støtte for Wi-Fi 6 og Wi-Fi 6E og gaming-skjermer.

I tillegg vil produsenter av gaming-tilbehør som Corsair, HyperX og Steelseries offisielt støtte Chromebook-plattformen. Nye gaming-headset, kontrollere og gaming-mus skal være på vei, laget særlig med tanke på såkalt cloud gaming.

Maskinene støtter offisielt tre strømmeplattformer per nå, men Google åpner for å knytte seg til flere tjenester i fremtiden.

Kommentar: Google Stadia glimrer med sitt fravær

Google har siden 2019 prøvd å stable på beina sin egen strømmetjeneste for spill, nemlig Google Stadia. Det skulle vise seg å være alt annet enn enkelt, i konkurranse med størrelser som Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming (Xbox Game Pass Ultimate) og Amazon Luna.

De største problemene ved lansering var mangelen på funksjoner som hadde blitt lovt i markedsføringen i forkant, men fortrinnene hos konkurrentene inkluderte også en enklere og mer fordelaktig tilgang til spill. Nvidia, Microsoft og Amazon tilbød ikke bare strømmetjenester, men også merverdi når man skaffet seg abonnentene. Med GeForce Now kunne man spille spill man allerede hadde kjøpt på Steam, Xbox Game Pass var allerede et veletablert konsept som inkluderte drøssevis av storspill og Amazon Luna var knyttet til Prime, et abonnement som særlig i USA tilbyr svært fordelaktige goder.

Nå som vi nærmer oss slutten på 2022 er det altså et samarbeid mellom Google og deres konkurrenter innen spillstrømming som står på tapetet, ført an av partnere som Acer, ACER og Lenovo – men disse produktene har åpenbart ikke dukket opp i et vakuum. Gitt at det tar måneder og år å utvikle et laptopkonsept, så er det vanskelig ikke å spekulere i hvordan disse hadde blitt markedsført om Google Stadia fortsatt holdt koken.