Google stenger Google Stadia og refunderer alle kjøp

Google har annonsert at de stenger ned spillstrømmetjenesten Google Stadia den 18. januar 2023.



Per nå har spillere fortsatt tilgang til Google Stadia-spillbibliotekene sine, men fra og med midten av januar vil alle miste tilgangen til de kjøpte produktene. Stadia-kontrolleren kommer fortsatt til å fungere som en kablet kontroller til PC, selv med spill kjøpt via andre tjenester.



I et offisielt blogginnlegg (Åpnes i ny fane) omhandlende den forestående steningen, sier Phil Harrison, Googles visepresident og sjef for Stadia, at selskapet vil «[...] betale tilbake alle kjøp knyttet til Stadia-maskinvare som har blitt gjort via Google Store, samt alle kjøp av spill og tillegg gjort via Stadia-butikken.»

Google sier at de forventer gjøre unna «brorparten» av tilbakebetalinger i løpet av midten av januar, og har laget en egen side med instrukser (Åpnes i ny fane) i sitt hjelpesenter, der spørsmål om hvordan Stadia vil fungere i tiden frem mot stenging, og hvordan man får refundert pengene, blir besvart. Alle detaljer er ikke like klare ennå, men Google sier at de kommer med mer informasjon om hvordan spillere kan få pengene sine tilbake i løpet av de nærmeste ukene.

Lite overraskende

Google Stadia hadde en, mildt sagt, vanskelig start ved lansering i november 2019. Produktet entret markedet uten mange av funksjonene markedsføringsmaterialet hadde skrytt av på forhånd. Dette inkluderte blant annet en hel del flerspillerfunksjonalitet og sosiale aspekter, som for eksempel achievements, Crowd Play (tillot seere å hoppe direkte inn i et spill de så på via strømming) og Family Sharing (deling av spill innad i en familie.)



På tross av den kranglete starten lovte Google at de ville fortsette å forbedre Stadia, og gjøre det til en plattform som kunne konkurrere på lik linje med konsoller.



Så sent som 29. juli 2022 svarte Google en fan på Twitter med følgende uttalelse: «Stadia stenges ikke.» Påstanden på tampen av sommeren inkluderte også lovnader om at arbeidet med å gjøre plattformen bedre ville fortsette, og at flere fjonge spill var på vei.

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.July 29, 2022 See more

Over tid klarte Google riktignok å gjøre Stadia bedre, og legge til en hel del funksjoner, inkludert mange av de som manglet ved lansering. Det ble i tillegg lagt til en del plattformspesifikke spill, og Stadia-biblioteket fikk også tilgang til en hel del tredjepartstitler.



Forbedringene var likevel ikke nok, og klarte aldri å heve nivået i en slik grad at plattformen kunne konkurrere med rivalene i strømmeverdenen, som eksempelvis Xbox Game Pass og Nvidia GeForce Now.



Sistnevnte tjeneste gav brukerne muligheten til å kjøre spill de allerede hadde kjøpt via Steam, hvilket for mange garvede gamere betød tilgang til hundrevis av spill, uten ekstra kostnader. Stadia-brukere måtte kjøpe alle spill på nytt.



De første tegnene på at Stadia slet kom i februar 2021, da Google stengte ned det interne utviklerteamet som laget spill til tjenesten. Årsaken, ifølge Google (Åpnes i ny fane), var at resurser skulle frigjøres og brukes til utviklingen av selve Google Stadia-plattformen.

Nå ser det ut til at hele sulamitten stenges ned for å frigjøre resurser til bruk i resten av Googles tallrike prosjekter. Stadia dør likevel ikke helt, ifølge Phil Harrison. I det ovennevnte blogginnlegget nevner han at den underliggende teknologien bak Stadia kan finne bruksområder i YouTube, Google Play og fremtidige AR-prosjekter.



Nøyaktig hva slags form teknologien vil ta i fremtiden er per nå uklart, men vi vet i alle fall at den ikke lenger kommer til å bli brukt til Googles skyplattform for spill, fra og med den 18. januar, 2023.