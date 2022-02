Nei, Google Stadia er ikke på vei ut – i alle fall ikke riktig ennå

Google planlegger etter sigende å tilby Stadia-strømmeteknologien til andre selskaper – inkludert Peloton, Bungie og Capcom – noe som setter spørsmålstegn ved plattformens fremtid. Google har i ettertid benektet at disse ryktene stemmer.



Ifølge Business Insider har Google nå gjort et kursskifte, og fokuserer nå på å selge «Google Stream»-teknologien til andre interessenter, kontra å prøve å tiltrekke seg flere spill til Staida-plattformen.



Kilder fortalte Business Insider det følgende: «Nåværende og tidligere ansatte sier at prioriteten nå var på såkalt proof-of-concept-arbeid for Google Stream, og å sikre white-label-avtaler (produkter produsert av ett selskap, men solgt under et annet.) En estimerer at omtrent 20 % av fokuset lå på forbrukerplattformen.»



«Det er mer enn nok folk internt som har lyst til å holde det gående, så de jobber virkelig hardt for å forsikre seg om at den [plattformen] ikke dør», fikk Business Insider vite. «[...] men dette er ikke de samme folkene som holder i pengene.»



Selskapet gav et tilsvar på artikkelen da talsperson for Google, Patrick Seybold, fortalte The Verge at selskapet hele tiden hadde planlagt å tilby Google Stream-teknologien til andre selskaper.



«Vi annonserte våre intensjoner om å hjelpe utgivere og partnere med å levere spill direkte til gamere i fjor, og vi har jobbet mot det», ifølge Seybold. «De første manifestasjonene har vært vårt partnerskap med AT&T, som tilbyr 'Batman: Arkham Knight' til sine kunder, gratis.»



«Selv om vi ikke kommer til å kommentere rykter og spekulasjoner vedrørende andre industripartnere, så er vi fortsatt fokuserte på å bringe utmerkede spill til Stadia i 2022. Vi har over 200 spill tilgjengelig per nå, og forventer å legge ytterligere 100+ spill til på plattformen i år, og akkurat nå har vi 50 spill tilgjengelig i Stadia Pro.»



Den offisielle Twitter-kontoen til Google Stadia tok også grep, og kommenterte artikkelen ved å si at teamet «[...] jobber virkelig hard med en fremragende fremtid for Stadia og skybasert gaming.»

If you hear one thing, hear this: The Stadia team is working really hard on a great future for Stadia and cloud gaming. We hope you agree, and we know the proof is in the playing.February 5, 2022 See more

Kommentar: Trenger Google Stadia livredning?

(Image credit: Google)

Det er tydelig at Googles satsing på Stadia ikke har gitt avkastninger i kjølvannet av den enorme markedsføringskampanjen, selv om teknologien i seg selv fungerer greit. Selskapets skybaserte strømmeteknologi var ment å tilby en tilgjengelig gamingopplevelse av høy kvalitet over et drøss forskjellige enheter, men det har ikke alltid vært tilfellet i praksis.



Selskapets Pro-medlemskap har fått kritikk for ikke å tilby 4K-oppløsningen den lover, og forretningsmodellen regnes som for dyr, siden abonnenter vegrer seg for å kjøpe nye spill samtidig som de betaler for et abonnement.



Google bestemte seg også for å stenge ned sitt eget hovedstudio, utviklere som skulle lage egenproduserte spill. I praksis betyr dette at selskapet ikke kan tilby eksklusive titler, og at Stadia-biblioteket for det meste består av eldre spill som allerede er tilgjengelig via andre plattformer.



Vil man strø enda litt salt i såret kan det nevnes at Stadia på ingen måte er alene om å tilby skybasert gaming. Xbox Cloud gaming og Amazon Luna har entret banen som utfordrere, og tjenester som GeForce Now (betaversjonen) og PlayStation Now var ute med lignende løsninger flere år før Google. I tilfellet Nvidia, så er det snakk om en langt mer fristende løsning for forbrukere, gitt at du ikke trenger å kjøpe spill på nytt, men kan kople sammen tjenesten med for eksempel Steam (og strømme spillene du allerede eier.)



Ekstreme salgstall for PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch og gaming-PC-er viser at skybasert gaming ikke ennå har nok appell til å lure forbrukere vekk fra maskinvare man selv eier.



Google Stadia er med andre ord ikke dødt riktig ennå, men det er vanskelig å se hvordan selskapet skal klare å komme i mål med de overdådige målene de tok sikte på da tjenesten ble annonsert i 2019.