«Avatar: Frontiers of Pandora» er den første store overraskelsen under E3 2021

«Avatar: Frontiers of Pandora» var uten tvil den største overraskelsen vi ble servert da Ubisoft holdt sin Forward-konferanse under E3 2021, selv om selskapet også viste frem «Mario + Rabbids Sparks of Hope».



Spillet utvikles av Massive Entertainment, som tidligere har laget spill som «The Division» (samt oppfølgerne), og i likhet med sistnevnte spill bruker «Avatar: Frontiers of Pandora» Snowdrop, Ubisofts svært imponerende proprietære spillmotor, så grafikken bør det ikke være noe å utsette på.



James Camerons «Avatar», filmen fra 2009, er fortsatt en av de mest innbringende filmene i historien, og nå som både «Avatar 2» og et drøss andre oppfølgere er på vei, så gir det mening at Ubisoft nå blir med på moroa med et nytt spill som foregår på Pandora.



I videorubrikken nedenfor kan du se spillets første trailer:



Det er ikke mye som vites om spillet, men det vi vet er at det er planlagt lansert i løpet av 2022, og skal være å finne på Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PC og Amazon Luna.

Vi antar at spillet kommer til å bli lansert sammen med «Avatar 2», siden markedsføringsmaskineriet rundt filmen uten tvil kommer til å piske opp interessen for det nå 12 år gamle filmuniverset. Oppfølgeren til «Avatar» kommer på kino 16. desember 2022.



Dette er ikke det første «Avatar»-spillet vi har satt fra Ubisoft. «James Cameron's Avatar: The Game» ble lansert i 2009, men fikk hard medfart av kritikere. Den gjennomsnittlige skåren hos Metacritic ligger på 61 – vi håper selvfølgelig at det nye spillet blir langt bedre.