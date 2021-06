Ny «Elden Ring»-trailer avslørt – spillet lanseres januar 2022

Man kan trygt si at «Elden Ring» var toppen av kransekaka, prikken over i-en og klimakset under Summer Game Fest: Kickoff Live. Spillet ble sist vist frem under E3 i 2019, men i kveld fikk alle tilhengere av FromSoftware endelig se spillet som frem til nå har vært holdt hemmelig i noe som føles ut som en evighet. Den nye traileren for det kommende rollespillet fra FromSoftware og George R.R. Martin viste frem gameplay fra en rekke mystiske ruiner, en del bosser, for ikke å snakke om mytiske (og mystiske) vesener.



Det ser ut som spillet har flikket litt på formelen de foregående FromSoftware-spillene er basert på, og blander nå inn kamp fra hesteryggen sammen med et mer tradisjonelt kampsystem – og viktigst av alt, nå vet vi lanseringsdatoen: 21. januar 2022.



Nedenfor kan du se annonseringstraileren for «Elden Ring»: