«Death Stranding Director's Cut» er på vei til PS5

En Director's Cut-variant av «Death Stranding» er på vei til PS5, ifølge spillets regissør, og allerede i kveld fikk vi en første titt på spillet.



Nyheten ble sluppet under Summer Game Fest: Kickoff Live, og vi ble servert en trailer i samme slengen, introdusert av selveste Hideo Kojima. Traileren så ut til å vise nytt innhold til «Death Stranding», som kom i 2019, men var (ikke overraskende) noe kryptisk, og viste Sam Bridges som klatret inn i en pappeske – en ganske artig referanse til Solid Snake og «Metal Gear Solid».



Den fullstendige avsløringen av Director's Cut-versjonen er bare «noen uker unna» ifølge Summer Game Fest-vert Geoff Keighley.

Vi visste noe var på ferde

Vi hadde allerede en mistanke om at Kojima Productions var i gang med et nytt prosjekt. I et intervju utført av Al Hub tidligere i år sa art director i selskapet, Yoji Shinkawa: «Vel, ja, jeg gjør noe, det kan du være sikker på, og jeg kan kanskje si at vi kan annonsere noe ganske snart.»



Annonseringen kom bare et par måneder etter at Kojima Productions hyrte inn en rekke nye utviklere for å hjelpe med studioets nye spillprosjekt.



Vi håper at vi snart hører mer om «Death Stranding Director's Cut», inkludert hvordan det vil utnytte PS5-maskinvaren – og hva det nye innholdet faktisk innebærer.