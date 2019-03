Apex Legends-utviklerne forsvarer Battle Pass etter beskyldninger om svakt innhold

Respawn har svart på kritikken mange spillere har rettet mot Apex Legends' første Battle Pass som har fått navnet Wild Frontier. Mange er misfornøyd med hva som tilbys, og også hvordan man får tingene.

Kritikken går på at mye av innholdet som tilbys er trivielt som for eksempel ekstra sporing av statistikk, og mange er også misfornøyde med utvalget av skins. Andre igjen er kritiserer at utvidelsen ikke tilfører et quest-system.

Produktansvarlig for Apex Legends, Lee Horn, har svart på disse anklagene i en bloggpost, der han forteller om filosofien bak sesong 1. I bunn og grunn ser det ut til at ideen er at spillere skal få mulighet til å eksperimentere med spillet, og ikke bli distrahert av et komplisert quest-system «der du må gjøre en baklengs salto med 720 graders skru ned fra Watchtower Artemis, og få to headshots med Wingman før du treffer bakken».

Samtidig anerkjenner Horn at det finnes spennende muligheter for å tilføre quests og utfordringer i kommende Battle Pass, men «vi ville at den første versjonen skulle legge til rette for at spillerne lærer spillet».

Det høres ut som en grei nok begrunnelse, og det er heller ikke alle som har glede av slike quest- eller utfordringssystemer – det er ikke til å komme unna at de kan oppleves som en plikt fremfor underholdende.

Samtidig har det som nevnt også dukket opp kritikk når det kommer til hvor mye XP som trenges for å stige i gradene med den nye Battle Pass-utvidelsen.

Krever masse «grinding»

En Reddit-bruker skriver:

– Fyll-merker, svake karakter-skins, og kjedelige nye farger på våpenene er alt du får, og veien fra 1 til 100 BP (Battle Pass-nivå) er mye lenger enn veien fra 1 til 100 i spillernivå.

Det har vært mye frem og tilbake på Reddit angående hvor lang tid dette tar, og Horn har dette å si til saken:

– Det tar rundt 100 timer hvis du bruker bonuser og får noen «kills» her og der. Det utgjør litt over en times spilling per dag.

Det er verdt å understreke at bonusene er viktige, og ved siden av å ha fordel av å spille med venner, får du også bonus-XP for å spille som ulike karakterer (basert på tiden du overlever med hver av dem). Tanken er å oppfordre spillere til å prøve ulike karakterer.

Videre skriver Horn:

– Vi har lagt til en bonus som er knyttet til spilling med ulike karakterer, fordi vi mener at den som mestrer Apex Legends er den som kan være rå med en hvilken som helst karakter i alle situasjoner og på alle tidspunkt. Denne sesongen handler om å utforske meta-spillet og variasjonen fra ulike kombinasjoner av Legends, som blir enda større med det nye tilskuddet Octane.

Dette gir også mening, men igjen har det skapt irritasjon at disse bonusene knyttes til overlevelsestid, i og med at dette ser ut til å oppfordre til en mer forsiktig spillestil der man baserer seg på å gjemme seg, fremfor å ta risikoer og hoppe inn i utfordrende områder med mye utstyr.

Det kan være at den første sesongen vil gå seg til over tid, men det virker i hvert fall som Respawns første Battle Pass har fått en kontroversiell start på flere måter.

Her er de beste laptopene til gaming i 2019

Kilde: Wccftech