Apex Legends kan dukke opp på telefonen din

Det gratis battle royale-spillet Apex Legends, som ble sluppet for en drøy uke siden, har blitt en hit på konsoll og PC, og nå viser det seg at det snart kan komme til mobile enheter også.

Spillselskapet Electronic Arts ønsker altså å følge etter rivalene Fortnite og PlayerUnknown’s Battlegrounds, som allerede er tilgjengelig på mobile plattformer.

Dette kommer frem i selskapets finansrapport til aksjonærene for tredje kvartal 2019, der EA-sjefen Andrew Wilson sier:

– Vi ser på hvordan vi kan spille spillet for mobil og legge til støtte for krysspilling over tid. Jeg forventer også at spillet vil ha stort potensial i Asia, og vi er i samtaler om det også.

Dette er også første gang EA har nevnt mulighetene for spilling på tvers av plattformer, og det kan bety at du i fremtiden vil få mulighet til å spille mot venner med Xbox One selv om du har PS4 og motsatt.

Det er mer usannsynlig at vi får se støtte mellom konsoll, PC og mobil, med tanke på hvor ulike kontrollmuligheter man har.

Wilsons uttalelse tyder på at selskapet er i en tidlig fast når det kommer til utvikling for mobil så det er usannsynlig at det vil skje i nær fremtid, men vi skal holde deg oppdatert så fort vi hører noe.

For deg som allerede har dykket dypt inn i Apex Legends, kan vi også informere om at en nylig lekkasje kan tyde på at spillet vil få nye moduser der du kan spille alene eller med kun én kompanjong.

