AMD er på frammars – hvorfor vises ikke det på Steam-undersøkelsen?

Hver måned blir Steams maskin- og programvareundersøkelse publisert, hvilket gir oss en pekepinn om hva slags maskinvare Steam-brukere kjører på, men resultatet vitner alltid om skuffende resultater for AMD sammenlignet med Intel og Nvidia – nå tror AMD de vet hvorfor.



I et intervju med Hot Hardware ymter AMDs Scott Herkelman om at en programvarefeil som dukket opp i august 2017 forårsaker at AMD-baserte maskiner ikke blir talt riktig – og han mener at problemet fortsatt har innvirkning på undersøkelsens resultater.

Feilen innebærer at Steam teller hver individuell innlogging på en internettkafé (spesielt populært i asiatiske land) som en separat PC-konfigurasjon. Dette betyr at om ti personer logger inn på Steam via én enkelt Intel-basert PC på en internettkafé – og velger å bidra til Steams maskin- og programvareundersøkelse – vil resultatet bli at undersøkelsen teller denne ene PC-en ti ganger, som om det skulle ha vært ti separate PC-er.



AMD-maskinvare er ikke like populært på internettkaféer ifølge Herkelman, og derfor mener han at dette har gjort at populariteten til AMDs maskinvare blir underrepresentert sammenlignet med konkurrentene.



Dette kan være med på å forklare hvorfor AMD tilsynelatende gjør det så bra for tiden – spesielt når det gjelder prosessorer – men at de seneste undersøkelsene fra Steam ikke viser en tilsvarende vekst i bruk av AMD-maskinvare.

Ifølge undersøkelsen...

Det kan virke som om Valve – selskapet bak Steam – har gjort noen forandringer for å bøte på dette ifølge Herkelman: «De [Valve] har gjort noen små forandringer på algoritmene sine, men de er ikke motiverte til å faktisk forandre dette... fordi dataene ikke skal brukes til å se på markedsandeler.»



Mange – inkludert oss – bruker Steams maskin- og programvareundersøkelse som en nyttig guide over hva slags maskinvare som er populært hos PC-brukere, men hovedpoenget med undersøkelsen er, med Herkelmans ord, «å avsløre generelle trender for spillutviklere».



Selv om Steams maskin- og programvareundersøkelse ikke gir oss et 100 % riktig bilde av markedet, noe som ville har krevd konkrete tall fra AMD, Intel og Nvidia, er det likevel et nyttig verktøy.



Likevel er det bekymringsverdig at AMD i så stor grad blir underrepresentert, og at Valve tilsynelatende ikke bryr seg nevneverdig om hvor nøyaktig undersøkelsen er. Forhåpentligvis kommer Valve til å fortsette å finjustere nøyaktigheten i maskinvareundersøkelsen – ikke bare for vår del, men også for utviklere.

