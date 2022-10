Arsenal – Liverpool: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Arsenal – Liverpool er en kamp det lukter målfest av. Tidligere oppgjør har produsert mange skåringer og høyt tempo. De siste årene har de røde fra Liverpool hatt mest å juble for. I år har derimot Gunners kost seg mest.

Runden Premier League- godbit er uten tvil Arsenal – Liverpool. Ligalederen Arsenal feide erkerival Tottenham av banen sist helg og ristet dermed av seg skuffelsen fra tapet mot United. Gunners har vært gode så langt i år, men er likevel langt fra perfekte. De slipper for eksempel nesten alltid inn et mål.

Hjemmelaget har syv seiere fra åtte kamper og Arteta ser vel sitt snitt til å "endelig" slå Liverpool. Gjestene har nemlig i nyere tid hatt god kontroll mot the Gunners.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Arsenal – Liverpool og andre Premier League-kamper på TV i Norge.

Arsenal – Liverpool

Arsenal – Liverpool Dato: Søndag 9. oktober Avspark: 17:30 Arena: Emirates Stadium, London Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Liverpool håper å få ordentlig start på sesongen. De er stokket seg litt for det ellers så formsterke laget og resultatene har ikke gått veien for Liverpool. Sist helg ble det 3-3 mot Brighton og nok et poengtap for Klopp sitt mannskap. Før sesongen var det forventet nok en sesong med Liverpool og City knivende om førsteplassen, men allerede nå kan det se ut som Liverpool kan se langt etter et ligagull.

Det er selvsagt tidlig i sesongen enda, men med tanke på hvor knappe marginer det har vært mellom City og Liverpool tidligere kan de ikke tillate seg flere svake prestasjoner.

For Arsenal sin del har sesongen startet over all forventning. Spillere som Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli og Bukayo Saka står i spissen for magisk angrepsfotball og minner om Liverpool sin tidligere trio med Salah, Mané og Firmino.

Et resultat mot selveste Liverpool vil være nok en markør på hvor langt Arsenal-laget har kommet. Det skal selvsagt mye til å vinne Premier League, men målet om topp fire virker oppnåelig om hjemmelaget fortsetter som de har startet.

Begge lag hadde gode kamper i Europa denne uken, så kommer inn i kampen med en vinnerfølelse. Arsenal- Liverpool pleier å være en fartsfylt affære med to lag som liker å gå i angrep. Søndagens oppgjør blir nok intet unntak.

Les videre for å finne ut hvor du kan få med deg Arsenal – Liverpool, og andre kamper uansett hvor du befinner deg.

Arsenal – Tottenham: Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Total (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.