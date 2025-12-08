Samsungs Ballie-robot er forsinket igjen – og nå vet vi hvorfor

Samsungs Ballie-robot er fortsatt ikke her etter en lovet lansering sommeren 2025

Ballie er ikke helt klar, og Samsung jobber fortsatt med AI-robotledsageren

Samsung forteller TechRadar at de «fortsetter å forbedre og perfeksjonere teknologien» for å gi en bedre kundeopplevelse

Hvis du har lurt på hvor Samsungs robotkompanjong Ballie er blitt av – etter å ha blitt introdusert på nytt på CES 2025 og lovet en sommerlansering – er du ikke alene.

Ballie har lenge vært en lovet robot i Samsungs omfangsrike verden. Den ble først vist frem som en prototype i 2020 uten planer om en forbrukerlansering. Samsung introduserte den deretter på nytt i 2024 med et større fotavtrykk og mer AI innebygd, og viste den nok en gang frem på CES 2025 med et løfte om lansering i første halvdel av året.

Samsung bekreftet noen måneder senere, i april, at Ballie ville lanseres i USA og Korea sommeren 2025 – en registreringsside, omtrent som Samsungs lanseringer for den neste Galaxy-smarttelefonen, dukket til og med opp på nettstedet. Det er nå desember 2025, og selv om du fortsatt kan registrere deg for å få oppdateringer, er ennå ikke Ballie en robot du kan kjøpe.

TechRadar kontaktet Samsung for en oppdatering om Ballie, og en talsperson fortalte oss: «Vi fortsetter å forbedre og perfeksjonere teknologien for å levere en enda mer effektiv kundeopplevelse.»

Kort svar: Ballie er ikke helt klar, og Samsung jobber fortsatt med AI-robotledsageren.

I enda større grad enn en Samsung Frame TV, et smart kjøleskap eller en smarttelefon – og mer som Galaxy AI eller Vision AI – er Ballie designet for å være en følgesvenn: en som kan streife rundt i hjemmet ditt, projisere bilder og innhold, men også fungere som en nyttig assistent.

Samsung viste frem en Ballie-demo på CES 2025, med projeksjonsevner og AI-funksjoner som kjører i en løkke, men den lot ikke deltakerne virkelig samhandle med den. Vi vil sannsynligvis trenge en skikkelig praktisk erfaring når vi marsjerer mot forbrukertilgjengelighet og ser hvordan Samsung forbedrer roboten.

Den er absolutt mer brukervennlig og mindre invasiv enn for eksempel en Neo X1 Robot, men den mangler også den morsomme og innbydende naturen til Disneys Olaf-robot eller BDX Droids. På den annen side kan denne projisere filmer, TV-serier og andre bilder, og den kan svare på spørsmål. Samsung bemerket også at Gemini vil bli integrert for å hjelpe med utallige oppgaver som en del av et samarbeid med Google Cloud.

Som en oppfriskning levereas altså Ballie i form av en knallgul, nesten basketballstor rund ball som ruller rundt på hjul for å navigere rundt i en etasje. Den håndterer ikke trapper, men det den mangler i ben, kompenserer den for med sensorer. Den var ment å ha en LiDAR-sensorstabel med en Time-of-Flight (ToF)-sensor, høyttalere, mikrofoner, et bakre 2K-kamera, et frontkamera med 4K og en projektor.

#SamsungCES2020 키노트에서 깜짝 데뷔하여 관심을 한몸에 받고 있는 #볼리 #Ballie! 정말 손짓만으로 쪼르르 달려올지, 다른 가전제품들을 잘 컨트롤 할 수 있을지, 직접 시연해봤습니다! pic.twitter.com/cfOt0Ncl3jJanuary 9, 2020

Det gjenstår å se når vi får en ny oppdatering om Ballie, men forhåpentligvis er Samsung litt mer direkte når de tar sitt neste trekk. Det kan være på CES 2026, og hvem vet – kanskje får vi endelig en bekreftet lanseringsdato for USA og Korea med nøyaktig pris.

Vi får kanskje også en ny demo-reel, og Ballie vil fortsette å være noe vi hører og ser, men ikke samhandler med.