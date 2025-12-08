Samsungs Ballie-robot är försenad igen – och nu vet vi varför

Samsungs Ballie-robot är fortfarande inte här efter ett utlovat släpp sommaren 2025

Ballie är inte helt klar, och Samsung arbetar fortfarande med AI-robotkompanjonen

Samsung berättar för TechRadar att de ”fortsätter att förbättra och förfina teknologin” för att ge en bättre kundupplevelse

Om du har undrat var Samsungs robotkompanjon Ballie har tagit vägen – efter att ha återintroducerats på CES 2025 och utlovats en lansering i somras – är du inte ensam.

Ballie har länge varit en utlovad robot i Samsungs omfattande produktvärld. Den visades först upp som en prototyp 2020 utan planer på konsumentlansering. Samsung introducerade den sedan på nytt 2024 med ett större fotavtryck och mer AI inbyggt och visade återigen upp den på CES 2025 med ett löfte om lansering under årets första hälft.

Samsung bekräftade några månader senare, i april, att Ballie skulle lanseras i USA och Korea sommaren 2025 – en registreringssida, ungefär som Samsungs lanseringssidor för nya Galaxy-telefoner, dök till och med upp på hemsidan. Det är nu december 2025, och även om du fortfarande kan registrera dig för uppdateringar är Ballie ännu inte en robot du kan köpa.

TechRadar kontaktade Samsung för en uppdatering om Ballie, och en talesperson berättade: ”Vi fortsätter att förbättra och förfina teknologin för att leverera en ännu mer effektiv kundupplevelse.”

Kort svar: Ballie är inte helt klar, och Samsung arbetar fortfarande med AI-robotkompanjonen.

(Image credit: Samsung)

I ännu större utsträckning än en Samsung Frame-TV, ett smart kylskåp eller en telefon – och mer likt Galaxy AI eller Vision AI – är Ballie designad för att vara en följeslagare: en som kan vandra runt i hemmet, projicera bilder och innehåll, men också fungera som en hjälpsam assistent.

Samsung visade upp en Ballie-demo på CES 2025, med projiceringsförmåga och AI-funktioner som kördes i en loop, men lät inte besökare interagera med den på riktigt. Vi lär behöva en ordentlig praktisk genomgång när vi närmar oss konsumentlansering och se hur Samsung förbättrat roboten.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Den är definitivt mer användarvänlig och mindre påträngande än exempelvis en Neo X1 Robot, men den saknar också den lekfulla och inbjudande naturen hos Disneys Olaf-robot eller BDX Droids. Å andra sidan kan den projicera filmer, serier och andra bilder och besvara frågor. Samsung noterade också att Gemini kommer att integreras för att hjälpa till med otaliga uppgifter som en del av ett samarbete med Google Cloud.

Som en påminnelse levereras alltså Ballie som en klargul, nästan basketbollsstor rund boll som rullar runt på hjul för att navigera på ett våningsplan. Den hanterar inte trappor, men det den saknar i ben kompenserar den med sensorer. Den var tänkt att utrustas med ett LiDAR-sensorstorn med en Time-of-Flight-sensor, högtalare, mikrofoner, en bakre 2K-kamera, en frontkamera med 4K och en projektor.

#SamsungCES2020 키노트에서 깜짝 데뷔하여 관심을 한몸에 받고 있는 #볼리 #Ballie! 정말 손짓만으로 쪼르르 달려올지, 다른 가전제품들을 잘 컨트롤 할 수 있을지, 직접 시연해봤습니다! pic.twitter.com/cfOt0Ncl3jJanuary 9, 2020

Det återstår att se när vi får en ny uppdatering om Ballie, men förhoppningsvis är Samsung lite mer tydliga när de tar nästa steg. Det kan ske på CES 2026, och vem vet – kanske får vi äntligen ett bekräftat lanseringsdatum för USA och Korea med exakt pris.