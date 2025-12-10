IKEA lanserer i det stille en ny smartlampe – og den er den enkleste og rimeligste hittil

Si hei til den nye lampen og sensoren IKEA Gömpyssling

Det er en enkel batteridrevet, frittstående enhet

Den rimelige lampen er nå tilgjengelig i europeiske markeder

IKEA har lansert noen fargerike nye høyttalere og lamper, og har utvidet sitt utvalg av smarthjem-dingser ytterligere med Gömpyssling-lampen og sensoren: en LED-lampe som automatisk slår seg på når bevegelse oppdages.

Det kunne ikke blitt mye enklere, og det kunne ikke blitt mye billigere heller. Ifølge Notebookcheck kan du nå kjøpe en topakning for £3 i Storbritannia og €4 i diverse EU-land, inkludert Frankrike og Tyskland.

Det er foreløpig ingen opplysninger om hvorvidt disse små lampene kommer til å komme til andre land. Faktisk har ikke IKEA sagt så mye om dem i det hele tatt – den svenske møbelprodusenten ser ut til å ha lansert denne nye lampen uten noe fanfare (eller en offisiell pressemelding).

Vi har den offisielle produktlisten, som gir oss litt mer informasjon om lampen. Den tilbyr varmhvit belysning (2700 Kelvin), er laget av 50 % resirkulert plast og har en diameter på 7 cm og en dybde på 19 mm.

Ingen hub eller app nødvendig

Lampene er designet for å passe inn i skap (Image credit: IKEA)

Det bevegelsesaktiverte lyset holder seg på i 10 sekunder etter at siste bevegelse er registrert, og leveres med en gelpute for å feste det til overflater. Det som ikke følger med er batterier, som selges separat – bare ett AA-batteri er nødvendig for hver lampe.

Dette er et produkt som tydeligvis er designet for å stå i skap og skap: som forklart av IKEA, «er lyset rettet nedover i en vinkel for å lyse opp innsiden av møblene», slik at du ikke trenger å løpe rundt i mørket.

Selv om det er diskutabelt om Gömpyssling-lyset og -sensoren kvalifiserer som et smarthjemprodukt, fordi det er så enkelt, er det en viss appell til dingser som ikke trenger å være koblet til Wi-Fi eller betjenes via en telefonapp.

IKEA ser absolutt ut til å ha en fornyet interesse for dingser som dette. Rett før høyttalerne og lampene vi nevnte i starten, lanserte selskapet også en rekke billige lamper og sensorer du kan utstyre boligen din med.