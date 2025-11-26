IKEA introduserer seks nye Bluetooth-høyttalere og -lamper som vil gi hjemmet og stemningen et varmt løft

IKEA har seks helt nye produkter for smarthjemmet.

De er laget i samarbeid med den svenske designeren Teklan.

Det er tre høyttalere, to høyttalerlamper og en lampe.

IKEA har noen nye smarthjem-enheter å vise frem, laget i samarbeid med Teklan (svensk designer Tekla Evelina Severin): Vi har tre kandidater til listen vår over de beste Bluetooth-høyttalerne, og tre lamper – to med innebygde høyttalere.

Alle disse dingsene har sterke mønstre og farger, noe Teklan er kjent for. De er ganske særegne i utseendet sitt, og IKEA sier at serien «setter uttrykk først» og er designet for å «koble teknologi med personlig stil».

De tre Bluetooth-høyttalerne er en del av SOLSKYDD-serien og kommer i tre størrelser: en liten bærbar oransje modell ($79), en mellomstor grønn, brun og beige modell ($99) og en stor oransje modell ($140) som kan kobles sammen med en skjerm. Det første bildet i galleriet nedenfor viser hvordan størrelsene varierer.

Den største modellen er designet for veggmontering, men de to andre kan monteres på veggen eller plasseres på et stativ. IKEA har ennå ikke avslørt internasjonale priser, så vi vet ikke nøyaktig hvor mye de nye produktene vil koste i det norske markedet ennå.

Alle disse høyttalerne kan pares med hverandre, samt med eksisterende Bluetooth-høyttalere fra IKEA, hvis du ønsker et flerhøyttalersystem. De støtter også Spotify Tap slik at du kan gjenoppta musikken din med et knappetrykk.

Også nye lamper

Så har vi to høyttalerlamper som heter KULGLASS. Disse søte nye tingene fungerer både som lyskilde og musikkkilde (eller podkaster eller lydbøker).

De virvelformede lampeskjermene er inspirert av mykis, og du kan velge mellom en svart modell med en lysegrønn skjerm eller en rød modell med en rosafarget skjerm.

Endelig finnes det en prikkete variant av den eksisterende FADO-lampen, som ifølge IKEA er designet for å spre en myk glød i ethvert rom du plasserer den i. Lyset skinner gjennom et kremfarget og brunt deksel, og den har et litt futuristisk preg – i motsetning til den nåværende FADO-lampen som bare har et enkelt hvitt deksel.

Ifølge IKEA vil disse produktene bli lagt ut for salg 5. desember.