IKEA presenterar 6 nya Bluetooth-högtalare och lampor som ska ge hem och humör ett varmt lyft

IKEA har 6 helt nya produkter för smarthemmet

De har skapats i samarbete med den svenska designern Teklan

Det finns tre högtalare, två högtalarlampor och en lampa

IKEA har några nya smarthem-enheter att visa upp, skapade i samarbete med Teklan (den svenska designern Tekla Evelina Severin): vi har tre kandidater till vår lista över de bästa Bluetooth-högtalarna, och tre lampor – två med inbyggda högtalare.

Alla dessa prylar har starka mönster och färger, vilket är något Teklan är känd för. De är ganska distinkta i sitt utseende och IKEA säger att serien ”sätter uttrycket först” och är designad för att ”koppla ihop teknik med personlig stil”.

De tre Bluetooth-högtalarna ingår i SOLSKYDD-serien och kommer i tre storlekar: en liten bärbar orange modell (79 dollar), en medium grön-, brun- och beige modell (99 dollar) och en stor orange modell (140 dollar) som kan paras ihop med en skärm. Den första bilden i galleriet här nedanför visar hur storlekarna skiljer sig.

Den största modellen är avsedd för väggmontering, men de två andra kan både väggmonteras och placeras på ett stativ. IKEA har ännu inte avslöjat internationella priser, så exakt vad de nya produkterna kommer att kosta för den svenska marknaden vet vi inte ännu.

Alla dessa högtalare kan kopplas ihop med varandra, samt med befintliga Bluetooth-högtalare från IKEA, om du vill ha ett system med flera högtalare. De har även stöd för Spotify Tap så att du kan återuppta musiken med en knapptryckning.

Nya lampor också

Sedan har vi två högtalarlampor som heter KULGLASS. Dessa söta nyheter fungerar som både ljuskälla och musikkälla (eller poddar eller ljudböcker).

De virvelformade lampskärmarna är inspirerade av mjukglass och du kan välja mellan en svart modell med ljusgrön skärm eller en röd modell med en rosa-tonad skärm.

Slutligen finns det en prickig variant av den befintliga FADO-lampan, som enligt IKEA är designad för att sprida ett mjukt sken i vilket rum du än placerar den i. Ljuset skiner genom ett creme- och brunfärgat hölje och den har en lätt futuristisk känsla – till skillnad från den nuvarande FADO-lampan som bara har ett enkelt vitt hölje.

Enligt IKEA kommer dessa produkter att börja säljas den 5 december.