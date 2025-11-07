IKEA lanserte nettopp 21 rimelige nye smarthjem-dingser – her er hele listen over lys, sensorer med mer

IKEA har 21 nye smarthjemprodukter å vise frem

De er alle kompatible med den nyeste Matter-standarden

Foreløpig vet vi ikke hvor mye de vil koste

IKEA kunngjorde nettopp en rekke nye smarthjemprodukter, akkurat i tide til julehandelen. Hvis du er ivrig etter å utstyre smarthjemet ditt ytterligere, er det mye å velge mellom – og alt er også kompatibelt med Matter-standarden.

Vi har sett smarthjemprodukter fra IKEA før, men dette er en slags nystart for produktlinjen. Det svenske selskapet sier at dingsene er et resultat av årevis med utvikling og testing, med mål om å få flere til å oppgradere.

«Frem til nå har ikke smarthjemteknologi vært enkel nok å bruke for folk flest – eller rimelig nok til at mange kan vurdere det», sier David Granath i IKEA. «Denne lanseringen bringer oss nærmere et forsøk på å hjelpe alle med å føle seg klare og trygge til å komme i gang.»

Vi har totalt 21 produkter her, fordelt på tre kategorier, og alle disse enhetene trenger et Matter-aktivert smarthjem-hub å jobbe med (som DIRIGERA-hubben fra IKEA). Vi venter imidlertid fortsatt på å høre om priser og tilgjengelighet per marked.

Smartbelysning

Belysning er inngangsporten til smarthjemsystemer for mange, og IKEA har en rekke nye smartpærer å vise frem. Det finnes totalt 11 forskjellige varianter i KAJPLATS-serien, fordelt på fire produkttyper.

Disse produkttypene er E27/E26 globeformede pærer (60 mm diameter, hvite eller fargede), P45 E14 kompaktpærer (45 mm diameter, hvite eller fargede), GU10 retningsbestemte spotlights (hvite eller fargede) og tre dekorative pærer i klart glass i tre størrelser (kun hvite).

Smarte sensorer

I avdelingen for smarte sensorer har vi fem forskjellige produkter å snakke om: det er en MYGGSPRAY bevegelsessensor for innendørs og utendørs bruk som kan kobles til lysene dine, en MYGGBETT dør- eller vindussensor og sensoren TIMMERFLOTTE for å spore temperatur og fuktighet hvor som helst i hjemmet.

I tillegg er det luftkvalitetssensoreb ALPSTUGA, som kan måle karbondioksid, forurensningspartikler, temperatur og fuktighet (samt vise tiden), og til slutt en vannlekkasjesensoren KLIPPBOK, som hjelper deg med å oppdage problemer så snart som mulig.

Smart kontroll

De fem siste enhetene her dekker fjernkontroller og stikkontakter, men egentlig er det bare et par enheter. En av dem er GRILLPLATS smartplugg, som lar deg konvertere lamper eller mindre elektriske enheter til smarte produkter ved å kontrollere strømmen deres i stikkontakten.

Så har vi BILRESA-fjernkontrollene, som kan brukes med smartlysene dine for å slå dem av og på, og endre lysstyrke og farger. Den leveres med en knapp, med et rullehjul, i en pakke med tre med en knapp, eller i en pakke med tre med et rullehjul – og det blir 21 nye IKEA smarthjem-dingser.