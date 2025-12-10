IKEA lanserar en ny smartlampa och den är den enklaste och mest prisvärda hittills

Säg hej till nya IKEA Gömpyssling-lampan och sensorn

Det är en enkel batteridriven enhet som fungerar fristående

Den prisvärda lampan finns nu på europeiska marknader

Direkt efter att ha lanserat några färgglada nya högtalare och lampor har IKEA utökat sitt smarthem-sortiment ännu mer med Gömpyssling-lampan och sensorn: en LED-lampa som automatiskt tänds när rörelse upptäcks.

Det kan knappt bli enklare, och det kan knappt bli billigare heller. Den finns tillgänglig att beställa online eller för köp i varuhus och kostar 39 kronor styck. Den finns även tillgänglig i andra europeiska länder som bland annat Frankrike och Tyskland.

Det finns ännu inga uppgifter om huruvida dessa små lampor kommer till andra länder. Faktum är att IKEA inte sagt särskilt mycket om dem alls – den svenska möbeltillverkaren verkar ha lanserat den här nya lampan utan någon uppmärksamhet (eller ett officiellt pressmeddelande).

En titt på den officiella produktsidan ger oss dock lite fler detaljer om lampan. Den erbjuder varmvit belysning (2 700 Kelvin), är tillverkad av 50% återvunnen plast och har en diameter på 7 cm och ett djup på 19 mm.

Inga hubbar eller appar behövs

Lamporna är utformade för att passa inuti skåp. (Image credit: IKEA)

Den rörelseaktiverade lampan förblir tänd i 10 sekunder efter att senaste rörelsen har upptäckts, och levereras med en gelkudde för att fästa den på ytor. Vad den inte levereras med är batterier, som säljs separat – varje lampa kräver ett enda AA-batteri.

Detta är en produkt tydligt designad för att placeras inne i skåp och lådor: som IKEA förklarar, ”ljuset är riktat nedåt i en vinkel för att lysa upp möbelns insida”, så du slipper fumla runt i mörkret.

Det är diskutabelt om Gömpyssling-lampan och sensorn faktiskt kvalificerar sig som en smarthem-produkt, eftersom den är så enkel, men det finns definitivt en viss charm i prylar som inte behöver kopplas till Wi-Fi eller styras via en app.

IKEA verkar helt klart ha fått ett förnyat intresse för den här typen av prylar. Strax innan de högtalare och lampor vi nämnde i början lanserade företaget också ett gäng billiga lampor och sensorer för att utrusta ditt hem.