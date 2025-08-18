Iskremmaskinen Ninja Creami Swirl endelig i Norge – og vi gleder oss til å lage proteinis hjemme på kjøkkenet.

Iskremmaskinen Ninja Creami Swirl er nå tilgjengelig i Norge for 4 499 kroner.

SharkNinja, selskapet bak populære kjøkkenmaskiner som Ninja Slushi (som vi likte veldig godt i testen vår), har lansert en ny iskremmaskin i Norden. Maskinen heter Ninja Swirl by CREAMi 13-in-1 Soft Serve & Ice Cream Maker og er designet for å la forbrukere lage både klassisk iskrem og softis hjemme.

Maskinen bygger på den forrige Ninja CREAMi og kombinerer funksjoner for både tradisjonelle og sunnere iskremalternativer. Blant annet kan den lage proteinrik og kalorifattig iskrem. Ingen komplisert tilberedning er nødvendig – bare frys ingrediensene i 24 timer og la deretter maskinens Creamerizer Paddle forvandle bunnen til ferdig iskrem. Med et enkelt håndtak aktiveres softisfunksjonen, noe som gir den karakteristiske myke teksturen.

Pris og tilgjengelighet

Creami Swirl kan kjøpes for 4 499 kroner hos norske forhandlere.

Ninja Swirl er nå tilgjengelig for kjøp for 4 499 kroner hos utvalgte forhandlere som Elkjøp og Power.

Hvis du ikke får tak i Ninja Creami Swirl, kan du heller ta en titt på iskremmaskinen Cuisinart Soft Serve. (Image credit: Cuisinart)

Mange alternativer for både deilige og sunnere iskremer

Ninja Swirl er utstyrt med 13 automatiske programmer. Seks av disse kommer fra den originale CREAMi-serien: iskrem, lettiskrem, gelato, sorbet, frossen yoghurt og milkshake. Nye funksjoner i Swirl-modellen inkluderer flere softis-moduser, som Fruiti og softis.

En spesialfunksjon kalt CreamiFit gjør det mulig å lage proteinrike desserter med under 150 kalorier per porsjon. Maskinen bruker Creamify-teknologi for å sikre en glatt og kremet tekstur. Etter at iskrembasen har vært frossen i 24 timer, bearbeider maskinen blandingen til ferdig iskrem, som deretter kan toppes med hva du måtte ønske.

Videre lesning