Glassmaskinen Ninja Creami Swirl kommer äntligen till Sverige – och vi ser fram emot att göra protein-glass hemma i köket
Ny glassmaskin från Ninja gör det möjligt att skapa både mjukglass och protein-glass direkt hemma i köket.
- Mjukglassmaskinen Ninja Creami Swirl finns att köpa nu för 4 199 kronor.
SharkNinja, företaget bakom populära köksmaskiner som Ninja Slushi (som vi gillade skarpt i vårt test), har lanserat en ny glassmaskin i Sverige och Danmark. Maskinen heter Ninja Swirl by CREAMi 13-i-1 Soft Serve & Ice Cream Maker och är framtagen för att låta konsumenter göra både klassisk glass och mjukglass hemma.
Maskinen bygger vidare på den tidigare Ninja CREAMi och kombinerar funktioner för både traditionella och hälsosammare glassalternativ. Bland annat går det att tillreda proteinrika och kalorisnåla glassar. Inga krångliga förberedelser krävs – frys bara ingredienserna i 24 timmar och låt sedan maskinens Creamerizer Paddle förvandla basen till färdig glass. Med ett enkelt handtag aktiveras mjukglass-funktionen som ger den karaktäristiska mjuka konsistensen.
Pris och tillgänglighet
Ninja Swirl finns nu att köpa via NinjaKitchen.se för 4 199 kronor och kommer dessutom att lanseras hos utvalda återförsäljare som Elgiganten, Power och fler under under året.
Många möjligheter för både goda och nyttigare glassar
Ninja Swirl är utrustad med 13 automatiska program. Sex av dessa kommer från den ursprungliga CREAMi-serien: glass, lätt glass, gelato, sorbet, frozen yoghurt och milkshake. Nyheterna i Swirl-modellen inkluderar flera mjukglass-lägen, som Fruiti och soft serve-gelato.
En särskild funktion kallad CreamiFit gör det möjligt att skapa proteinrika desserter med under 150 kalorier per portion. Maskinen använder sig av Creamify-teknologi som ska säkerställa en jämn och krämig textur. När glassbasen har frysts i 24 timmar bearbetar maskinen blandningen till färdig glass, som sedan kan toppas med vad du själv önskar.
Läs vidare
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.