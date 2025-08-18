Glassmaskinen Ninja Creami Swirl kommer äntligen till Sverige – och vi ser fram emot att göra protein-glass hemma i köket

Mjukglassmaskinen Ninja Creami Swirl finns att köpa nu för 4 199 kronor.

SharkNinja, företaget bakom populära köksmaskiner som Ninja Slushi (som vi gillade skarpt i vårt test), har lanserat en ny glassmaskin i Sverige och Danmark. Maskinen heter Ninja Swirl by CREAMi 13-i-1 Soft Serve & Ice Cream Maker och är framtagen för att låta konsumenter göra både klassisk glass och mjukglass hemma.

Maskinen bygger vidare på den tidigare Ninja CREAMi och kombinerar funktioner för både traditionella och hälsosammare glassalternativ. Bland annat går det att tillreda proteinrika och kalorisnåla glassar. Inga krångliga förberedelser krävs – frys bara ingredienserna i 24 timmar och låt sedan maskinens Creamerizer Paddle förvandla basen till färdig glass. Med ett enkelt handtag aktiveras mjukglass-funktionen som ger den karaktäristiska mjuka konsistensen.

Pris och tillgänglighet

Creami Swirl kan köpas direkt från Ninjas hemsida för 41 99 kronor

Ninja Swirl finns nu att köpa via NinjaKitchen.se för 4 199 kronor och kommer dessutom att lanseras hos utvalda återförsäljare som Elgiganten, Power och fler under under året.

Om du inte kan få tag på Ninja Creami Swirl, ta en titt på Cuisinart Soft Serve Ice Cream Maker istället. (Image credit: Cuisinart)

Många möjligheter för både goda och nyttigare glassar

Ninja Swirl är utrustad med 13 automatiska program. Sex av dessa kommer från den ursprungliga CREAMi-serien: glass, lätt glass, gelato, sorbet, frozen yoghurt och milkshake. Nyheterna i Swirl-modellen inkluderar flera mjukglass-lägen, som Fruiti och soft serve-gelato.

En särskild funktion kallad CreamiFit gör det möjligt att skapa proteinrika desserter med under 150 kalorier per portion. Maskinen använder sig av Creamify-teknologi som ska säkerställa en jämn och krämig textur. När glassbasen har frysts i 24 timmar bearbetar maskinen blandningen till färdig glass, som sedan kan toppas med vad du själv önskar.

Läs vidare