Apple Watch kan få en stor redesign – men inte i tid för Apple Watch 11

En ny rapport beskriver förändringar för Apple Watch 12

Vi kan få nya sensorer och en yttre redesign

Klockan lanseras först i september 2026

Det verkar troligt att Apple Watch 11 kommer att presenteras någon gång nästa månad, om Apple håller sig till sitt vanliga schema, men en ny rapport antyder att dess efterträdare 2026 kommer att få en ganska stor redesign.

Tipset kommer från en rapport i DigiTimes (via MacRumors), baserat på källor från leverantörskedjan, även om vi inte får särskilt mycket information om vad det kan innebära – och detta är inte en enhet som ändrats mycket i utseende genom åren.

Artikeln nämner dock ett ökat antal sensorer, troligen för mer exakt hälso- och träningstracking, eller kanske för att utöka antalet mätvärden som kan spåras. Dessa extra sensorer kan vara en del av redesignen.

Tidigare har vi hört rykten om en Apple Watch med kamera och en Apple Watch med en tryckkänslig glasram, men dessa potentiella uppgraderingar nämns inte specifikt i den senaste rapporteringen från DigiTimes.

Batteriboost

Apple Watch Ultra 2 (Image credit: Future)

Den nya artikeln nämner också förbättrad energieffektivitet, vilket förhoppningsvis innebär att vi kan se fram emot bättre batteritid med Apple Watch 12, och kanske även Apple Watch Ultra 4 (Apple Watch Ultra 3 väntas lanseras i år).

När det gäller årets modell säger rapporten att Apple Watch 11 kommer att få vissa Apple Intelligence-funktioner. Men baserat på vad vi sett av watchOS 26 verkar det troligt att dessa till största delen hanteras via en ansluten iPhone.

Med tanke på vad DigiTimes förutspår för 2026, verkar Apple Watch 11 bli en mer blygsam uppgradering. Publikationen har dock en blandad historik när det gäller att förutsäga Apples produkter, så det är något att ha i åtanke.

Vi lär få se många fler läckor och rykten om Apple Watch 12 under det kommande året, men innan dess har vi Apple Watch 11 att se fram emot, som bör dyka upp tillsammans med iPhone 17-modellerna någon gång i september.