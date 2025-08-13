Ninja Creami Swirl-ismaskine kommer endelig til salg i Danmark, og personligt glæder jeg mig til at lave protein-is i mit køkken

Ninja Creami Swirl softice-maskinen kan købes nu for 2.799 kroner.

Ninja lancerer ny ismaskine med 13 funktioner i Danmark og Sverige. SharkNinja, virksomheden bag den populære Ninja Slushi(som jeg er vild med i testen), har lanceret en ny ismaskine i Danmark og Sverige. Maskinen hedder Ninja Swirl by CREAMi 13-i-1 Soft Serve & Ice Cream Maker og skal gøre det muligt for forbrugere at lave både klassisk is og softice hjemme i køkkenet.

Maskinen er en videreudvikling af den tidligere Ninja CREAMi og kombinerer funktioner til både traditionelle og sundere isvarianter. Blandt andet kan man fremstille is med højt proteinindhold og lavt kalorieindhold. Der kræves ingen særlige forberedelser ud over nedfrysning i 24 timer, hvorefter maskinens Creamerizer Paddle omdanner de frosne ingredienser til is. Et håndtag aktiverer softice-funktionen og skaber den karakteristiske bløde konsistens.

Pris og tilgængelighed

Creami Swirl kan købes nu direkte fra Ninja til 2.799 kroner

Ninja Swirl kan nu købes via NinjaKitchen.dk til 2.799 kroner. Produktet vil desuden blive tilgængeligt hos udvalgte forhandlere i løbet af året.

If you can't get your hands on the Ninja Creami Swirl, take a look at the Cuisinart Soft Serve Ice Cream Maker instead (Image credit: Cuisinart)

Masser af muligheder for at lave lækre og sunde(re) is og lækkerier

Ninja Swirl er udstyret med 13 automatiske programmer. Seks af dem kommer fra den oprindelige CREAMi-serie: is, let is, gelato, sorbet, frozen yoghurt og milkshake. De nye softice-programmer inkluderer Fruiti og soft serve-gelato.

En særlig funktion kaldet CreamiFit muliggør fremstilling af proteinrige desserter med under 150 kalorier pr. portion.

Maskinen anvender en såkaldt Creamify-teknologi, som skal sikre en jævn og cremet tekstur. Forberedelsen kræver, at isbasen fryses i 24 timer, hvorefter maskinen bearbejder blandingen til færdig is. Brugere kan afslutte med toppings efter eget valg.

Se også...